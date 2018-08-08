Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

BeIN SPORTS'tan yapılan açıklamada Ercan Taner'in yuvaya döndüğü belirtilirken deneyimli spikerin Lig TV'de çalıştığı dönemlerde yaptığı efsane anlatımların derlendiği bir video paylaşıldı.
Ercan Taner de kişisel Twitter hesabından; 'Hepinize heyecan dolu, bol gollü maçlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...' ifadesini kullandı.
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