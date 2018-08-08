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Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 08.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde NTV'den ayrılan deneyimli spor spikeri Ercan Taner'in yeni adresi beIN SPORTS oldu.

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

BeIN SPORTS'tan yapılan açıklamada Ercan Taner'in yuvaya döndüğü belirtilirken deneyimli spikerin Lig TV'de çalıştığı dönemlerde yaptığı efsane anlatımların derlendiği bir video paylaşıldı.

Ercan Taner de kişisel Twitter hesabından; 'Hepinize heyecan dolu, bol gollü maçlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla...' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ercan taner NTV bein sports

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