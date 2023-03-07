Spor spikeri Güntekin Onay, Gültekin Uysal gafı sonrası açıklama yaptı! ''Eğer bana teklif gelirse...''

Halk TV'de Altılı Masa ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Şirin Payzın, canlı yayında bir gafa imza atmıştı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın adını yanlış telaffuz eden Payzın, ünlü spor spikeri Güntekin Onay'ın adını söyledi. Güntekin Onay, yayıncı kuruluşta bu konuya ilgili esprili bir şekilde yanıt verdi.

"BİRİSİ 'İSTİFA ET GÜNTEKİN ONAY' YAZMIŞ"

Güntekin Onay, "Bir gün sosyal medyada geziniyorum, birisi ''istifa et Güntekin Onay'' yazmış. İndim aşağılara yazılanlara baktım, yine birisi Demokrat Parti lideri sayın Gültekin Uysal'a söylemek istemiş. dedi.

"EĞER BANA TEKLİF GELİRSE..."

Güntekin Onay, "Eğer bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklifi gelirse gurur duyarım. Böyle bir teklif gelirse yapacaklarımı söyleyeyim... Birincisi yargı reformu, ikincisi eğitim reformu, üçüncüsü tarım reformu olur. Depreme yönelik tedbirler alırım. Yapılması gereken çok şey var ülkede..." dedi.

