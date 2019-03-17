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Spor Toto 1. Lig bu sezon ilk küme düşen takım Karabükspor oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Altay, sahasında ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor’u 4-0 mağlup etti. Bu skorla ev sahibi puanını 37’ye yükseltirken, Kardemir Karabükspor ise -1 puanda kaldı ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmesi garantilendi.

Spor Toto 1. Lig bu sezon ilk küme düşen takım Karabükspor oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0
34. dakikada Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao’ya çevirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı. 2-0
36. dakikada Tatos’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Deniz’in şutunda Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.
42. dakikada Putsila’nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Paixao, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0
89. dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan’a çevirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

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Altay: 4 - 0 Kardemir Karabükspor

Stat: Atatürk
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Yıldırım xx

Altay: Aydın xx, Murat xx, Ulaş xx, İbrahim Öztürk xx, Serkan xx, Ferhat xx (Tavares dk. 46 x), Putsila xx (Sinan dk. 73 x), Tatos xxx, Furkan xxx, Kappel xxx (İbrahim Akın dk. 64 x), Paixao xxx
Yedekler: Emre, Çağrı, Yasin, Merter
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Kardemir Karabükspor: Furkan xx, Arda xx, Fatih xx, Berkay xx, Abdullah xx, Oğuz xx, Emre xx (Doğukan dk. 85 ?), Toykan xx (Melih dk. 88 ?), Fatih Kızılay x (Hüseyin dk. 46 x), Cihan xx, Ahmet xx
Yedekler: Ferhat, Sezer, Berk, Melih, Batuhan
Teknik Direktör: İlhan Özer

Goller: Paxiao (dk. 9 ve 42), Kappel (dk. 34), Furkan (dk. 89) (Altay)
Sarı kart: Furkan Deniz (Altay)

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Spor Toto 1. Lig altay

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