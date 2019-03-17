Spor Toto 1. Lig bu sezon ilk küme düşen takım Karabükspor oldu

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Murat Uslu sağ kanattan içeriye kesti, uygun durumda gelişine düzgün bir vuruş yapan Paixao topu ağlarla buluşturdu. 1-0

34. dakikada Furkan penaltı noktasında bekleyen Paxiao’ya çevirdi. Bu oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Kappel fileleri havalandırdı. 2-0

36. dakikada Tatos’un ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Furkan Deniz’in şutunda Furkan topu ayaklarıyla çıkardı.

42. dakikada Putsila’nın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Paixao, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 3-0

89. dakikada İbrahim Akın’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan, kale önündeki Furkan’a çevirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0

Altay: 4 - 0 Kardemir Karabükspor

Stat: Atatürk

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Mehmet Yıldırım xx

Altay: Aydın xx, Murat xx, Ulaş xx, İbrahim Öztürk xx, Serkan xx, Ferhat xx (Tavares dk. 46 x), Putsila xx (Sinan dk. 73 x), Tatos xxx, Furkan xxx, Kappel xxx (İbrahim Akın dk. 64 x), Paixao xxx

Yedekler: Emre, Çağrı, Yasin, Merter

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar