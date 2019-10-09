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Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın Eczacıbaşı VitrA kazandı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.10.2019 22:59 | Son Güncelleme

Voleybol Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın Eczacıbaşı VitrA kazandı

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

VakıfBank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı.

Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

Salon: İzmir TVF Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Gabi, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Kim, Gamze Kılıç, Pereira, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Melis Durul)
Setler: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15
Süre: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19 )

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Anahtar Kelimeler:
vakıfbank Eczacıbaşı VitrA

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