Spor Toto Süper Lig’de 2019'un kaleci karnesi

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren 18 takımın bünyesinde bulunan kaleciler arasında en başarılı performansı sergileyen isim Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan oldu. Bu sezon kalesinde sadece 13 gol gören Medipol Başakşehir’in file bekçisi Mert Günok, 2019 yılında geride kalan 9 haftalık periyotta ’en az gol yiyen kaleci’ unvanını kaptırdı. 1 Ocak 2019 tarihinden bugüne Süper Lig’de geride kalan 9 haftaya göre, en az gol yiyen kaleci Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan oldu.

Gökhan Akkan ve Mert Günok 9 maçta sadece 5 kez kalesinde gol gördü. Ancak Gökhan 6 maçta kalesini gole kapatırken Mert ise 5 maçta gol yemedi. En az gol yiyen kaleciler arasında 3. sırada ise 6 golle Fernando Muslera yer alıyor. İstikbal Mobilya Kayserispor’un Rumen file bekçisi Lung 9 maçta 9 gol yerken Beşiktaş’ın Alman kalecisi Karius 9 maçta 11 gol gördü.

Spor Toto Süper Lig’de bulunan 18 takımın kalesini koruyan kaleciler ve 2019 yılında yediği gol sayısı şöyle:

Gökhan Akkan (Ç.Rizespor) : 9 maç 5 gol