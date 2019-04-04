Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 NİSAN CUMA
20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek
6 NİSAN CUMARTESİ
16.00 DG. Sivasspor - İM. Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray - E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 NİSAN PAZAR
13.30 Kasımpaşa - BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 M. Başakşehir - A. Konyapor: Serkan Çınar
8 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler
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