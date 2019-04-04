Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 NİSAN CUMA

20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

6 NİSAN CUMARTESİ

16.00 DG. Sivasspor - İM. Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray - E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 NİSAN PAZAR

13.30 Kasımpaşa - BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 M. Başakşehir - A. Konyapor: Serkan Çınar

8 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler

