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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.05.2018 20:10 | Son Güncelleme

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 33. hafta müsabaka programı açıklandı. Zirveye oynayan takımların maçlarının aynı saatte olmaması şaşkınlık yarattı.

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 33. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

11 Mayıs Cuma:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Antalya)

12 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)

13 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

14 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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