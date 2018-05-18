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Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları başladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftası başladı ve 4 maç sona erdi. Ligde herhangi bir hedefi kalmayan ekiplerin karşılaştığı mücadelelerde Akhisarspor Osmanlıspor'u, Alanyaspor Antalyaspor'u, Gençlerbirliği Bursaspor'u ve Yeni Malatyaspor da Kayserispor'u mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'e galibiyetle veda ettiler.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları başladı!

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları başladı.

Ligde hedefleri kalmayan ekiplerin karşı karşıya geldiği mücadeleler tamamlandı ve kazanan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, küme düşmesi kesinleşen Osmanlıspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla veda etti.

Aytemiz Alanyaspor da sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2'lik skorla geçti.

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Küme düşmesi kesinleşen bir diğer takım olan Gençlerbirliği, kendi evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor da, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor'u kendi sahasında 3-2 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı.

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