Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları başladı.

Ligde hedefleri kalmayan ekiplerin karşı karşıya geldiği mücadeleler tamamlandı ve kazanan takımlar belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Teleset Mobilya Akhisarspor, küme düşmesi kesinleşen Osmanlıspor'u 2-1 yendi ve lige 3 puanla veda etti.

Aytemiz Alanyaspor da sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-2'lik skorla geçti.

Küme düşmesi kesinleşen bir diğer takım olan Gençlerbirliği, kendi evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Evkur Yeni Malatyaspor da, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor'u kendi sahasında 3-2 mağlup ederek sezonu 3 puanla noktaladı.

