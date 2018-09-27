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Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy

29 Eylül Cumartesi:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig hakem

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