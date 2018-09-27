Spor Toto Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Alper Ulusoy
29 Eylül Cumartesi:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
30 Eylül Pazar:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
1 Ekim Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus
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