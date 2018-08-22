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Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.08.2018 17:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalırken imzalar devam ediyor. Son olarak Ankaragücü, Udinese'den Thomas Heurtaux'u 3 yıllığına renklerine bağladı.

İşte Süper Lig'de atılan imzalar...

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 151

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 151

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
3 / 151

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
4 / 151

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
5 / 151

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok
6 / 151

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro
7 / 151

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok
8 / 151

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)
9 / 151

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok
10 / 151

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
11 / 151

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok
12 / 151

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro
13 / 151

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
14 / 151

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
15 / 151

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
16 / 151

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
17 / 151

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
18 / 151

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19 / 151

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
20 / 151

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
21 / 151

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
22 / 151

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
23 / 151

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
24 / 151

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
25 / 151

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
26 / 151

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
27 / 151

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
28 / 151

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
29 / 151

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
30 / 151

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
31 / 151

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
32 / 151

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
33 / 151

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
34 / 151

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
35 / 151

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
36 / 151

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
37 / 151

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
38 / 151

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
39 / 151

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
40 / 151

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
41 / 151

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
42 / 151

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
43 / 151

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
44 / 151

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
45 / 151

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
46 / 151

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
47 / 151

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
48 / 151

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
49 / 151

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
50 / 151

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
51 / 151

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
52 / 151

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
53 / 151

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
54 / 151

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
55 / 151

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
56 / 151

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
57 / 151

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
58 / 151

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
59 / 151

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
60 / 151

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
61 / 151

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
62 / 151

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
63 / 151

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
64 / 151

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
65 / 151

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
66 / 151

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
67 / 151

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
68 / 151

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
69 / 151

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
70 / 151

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
71 / 151

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
72 / 151

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
73 / 151

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
74 / 151

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
75 / 151

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
76 / 151

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
77 / 151

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
78 / 151

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
79 / 151

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
80 / 151

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
81 / 151

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
82 / 151

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
83 / 151

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
84 / 151

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
85 / 151

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
86 / 151

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
87 / 151

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
88 / 151

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
89 / 151

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
90 / 151

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
91 / 151

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
92 / 151

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
93 / 151

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
94 / 151

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
95 / 151

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
96 / 151

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
97 / 151

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
98 / 151

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
99 / 151

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
100 / 151

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
101 / 151

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
102 / 151

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
103 / 151

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
104 / 151

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
105 / 151

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
106 / 151

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
107 / 151

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
108 / 151

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
109 / 151

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
110 / 151

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
111 / 151

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
112 / 151

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
113 / 151

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
114 / 151

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
115 / 151

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
116 / 151

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
117 / 151

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
118 / 151

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
119 / 151

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
120 / 151

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
121 / 151

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
122 / 151

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
123 / 151

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
124 / 151

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
125 / 151

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
126 / 151

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
127 / 151

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
128 / 151

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
129 / 151

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
130 / 151

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
131 / 151

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
132 / 151

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
133 / 151

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
134 / 151

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
135 / 151

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
136 / 151

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
137 / 151

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
138 / 151

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
139 / 151

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
140 / 151

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
141 / 151

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
142 / 151

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
143 / 151

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
144 / 151

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
145 / 151

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor

SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
146 / 151

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
147 / 151

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
148 / 151

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
149 / 151

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
150 / 151

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
151 / 151

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ankaragücü Thomas Heurtaux

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