Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

İşte Süper Lig'de atılan imzalar...
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 151
THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
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THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
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ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: 1 milyon Euro
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EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
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ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü BONSERVİS BEDELİ: Yok
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LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg | Bonservis bedeli: 750 bin euro
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GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe (Kiralık)
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REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
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SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese | BONSERVİS BEDELİ: 3.3 milyon Euro
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MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
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CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
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MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
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İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
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RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
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AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
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TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
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PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
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TITI | Bursaspor > Göztepe
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ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
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DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
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ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
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BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
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ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
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BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
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TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
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RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
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ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
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AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
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MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
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YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
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FABRI | Beşiktaş > Fulham
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DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
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ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
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JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
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BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
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VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
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DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
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ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
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SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
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SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
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MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
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MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
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JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
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YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
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YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
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MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
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ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
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JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
53 / 151
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
54 / 151
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
55 / 151
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
56 / 151
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
57 / 151
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
58 / 151
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
59 / 151
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
60 / 151
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
61 / 151
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
62 / 151
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
63 / 151
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
64 / 151
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
65 / 151
GILLES CHRIST SUNU | BB Erzurumspor
66 / 151
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
67 / 151
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
68 / 151
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
69 / 151
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
70 / 151
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
71 / 151
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
72 / 151
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
73 / 151
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
74 / 151
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
75 / 151
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
76 / 151
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
77 / 151
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
78 / 151
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
79 / 151
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
80 / 151
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
81 / 151
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
82 / 151
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
83 / 151
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
84 / 151
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
85 / 151
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
86 / 151
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
87 / 151
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
88 / 151
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
89 / 151
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
90 / 151
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
91 / 151
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
92 / 151
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
93 / 151
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
94 / 151
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
95 / 151
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
96 / 151
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
97 / 151
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
98 / 151
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
99 / 151
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
100 / 151
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
101 / 151
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
102 / 151
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
103 / 151
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
104 / 151
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
105 / 151
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
106 / 151
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
107 / 151
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
108 / 151
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
109 / 151
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
110 / 151
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
111 / 151
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
112 / 151
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
113 / 151
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
114 / 151
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
115 / 151
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
116 / 151
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
117 / 151
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
118 / 151
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
119 / 151
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
120 / 151
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
121 / 151
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
122 / 151
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
123 / 151
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
124 / 151
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
125 / 151
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
126 / 151
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
127 / 151
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
128 / 151
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
129 / 151
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
130 / 151
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
131 / 151
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
132 / 151
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
133 / 151
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
134 / 151
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
135 / 151
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
136 / 151
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
137 / 151
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
138 / 151
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
139 / 151
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
140 / 151
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
141 / 151
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
142 / 151
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
143 / 151
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
144 / 151
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
145 / 151
SLAVKO PEROVIC | Manisaspor > İstanbulspor
146 / 151
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
147 / 151
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
148 / 151
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
149 / 151
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
150 / 151
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
151 / 151
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
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