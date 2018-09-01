Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Süper Lig'de yaz dönemi yapılan transferlerin tamamı şu şekilde;
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 235
YASSINE BENZIA | Lille > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Kiralık
2 / 235
UMUT MERAŞ | Boluspor > Bursaspor | Bonservis bedeli: 2 milyon TL
3 / 235
ÖMER BAYRAM | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: 400 bin euro
4 / 235
CAMERON JEROME | Derby County > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 235
PAPISS CISSE | Shandong Luneng Taishan > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 235
TOLGA CİĞERCİ | Galatasaray > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Yok
7 / 235
OLCAN ADIN | Akhisarspor > Antalyaspor | Bonservis bedeli: yok
8 / 235
OLEKSANDR GLADKY | Chornomorets Odessa > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 235
MEVLÜT ERDİNÇ | Başakşehir > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Kiralık
10 / 235
UMUT NAYİR | Beşiktaş > Bursaspor | Bonservis bedeli: Kiralık
11 / 235
AZİZ BEHICH | Bursaspor > PSV | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 235
ADEM LJAJIC | Torino > Beşiktaş (Kiralık)
13 / 235
ORKAN ÇINAR | Beşiktaş > Adana Demirspor (Kiralık)
14 / 235
ADRIEN REGATTIN | Osmanlıspor > Akhisar
15 / 235
AURELIEN CHEDJOU | Başakşehir > Bursaspor
16 / 235
KUBİLAY KANATSIZKUŞ | Bursaspor > Ankaragücü (Kiralık)
17 / 235
ERDEM ŞEN | Maritimo > Ankaragücü
18 / 235
JAILSON | Gremio > Fenerbahçe
19 / 235
NACER BARAZITE | Yeni Malatyaspor > Al-Jazira
20 / 235
TANJU KAYHAN | Göztepe > Adana Demirspor
21 / 235
HARUN TEKİN | Bursaspor > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 2.5 milyon euro
22 / 235
SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Büyükşehir Belediye Eruzumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 235
CEYHUN GÜLSELAM | Osmanlıspor > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 235
KARIM HAFEZ | Wadi Degla > Medipol Başakşehir | Bonservis bedeli: Kiralık
25 / 235
SOKOL CIKALLESHI | Osmanlıspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Kiralık
26 / 235
SULLEY MUNIRU | Steaua Bükreş > Evkur Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 235
EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 235
CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık
29 / 235
DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)
30 / 235
ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor
31 / 235
IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor
32 / 235
BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray
33 / 235
LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş
34 / 235
DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe
35 / 235
BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal
36 / 235
SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor
37 / 235
MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe
38 / 235
THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü
39 / 235
TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag
40 / 235
THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
41 / 235
JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli
42 / 235
ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor
43 / 235
EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |
44 / 235
ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü
45 / 235
LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg
46 / 235
GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr
47 / 235
GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile
48 / 235
ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe
49 / 235
REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi
50 / 235
SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
51 / 235
SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC
52 / 235
WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese
53 / 235
MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
54 / 235
HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor
55 / 235
CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe
56 / 235
MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
57 / 235
İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
58 / 235
RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
59 / 235
MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
60 / 235
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
61 / 235
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
62 / 235
PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
63 / 235
TITI | Bursaspor > Göztepe
64 / 235
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
65 / 235
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
66 / 235
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
67 / 235
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
68 / 235
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
69 / 235
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
70 / 235
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
71 / 235
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
72 / 235
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
73 / 235
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
74 / 235
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
75 / 235
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
76 / 235
FABRI | Beşiktaş > Fulham
77 / 235
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
78 / 235
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
79 / 235
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
80 / 235
SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)
81 / 235
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
82 / 235
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
83 / 235
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
84 / 235
BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
85 / 235
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
86 / 235
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
87 / 235
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
88 / 235
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
89 / 235
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
90 / 235
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
91 / 235
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
92 / 235
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
93 / 235
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
94 / 235
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
95 / 235
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
96 / 235
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
97 / 235
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
98 / 235
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
99 / 235
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
100 / 235
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
101 / 235
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
102 / 235
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
103 / 235
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
104 / 235
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
105 / 235
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
106 / 235
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
107 / 235
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
108 / 235
GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor
109 / 235
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
110 / 235
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
111 / 235
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
112 / 235
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
113 / 235
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
114 / 235
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
115 / 235
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
116 / 235
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
117 / 235
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
118 / 235
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
119 / 235
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
120 / 235
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
121 / 235
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
122 / 235
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
123 / 235
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
124 / 235
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
125 / 235
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
126 / 235
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
127 / 235
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
128 / 235
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
129 / 235
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
130 / 235
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
131 / 235
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
132 / 235
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
133 / 235
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
134 / 235
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
135 / 235
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
136 / 235
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
137 / 235
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
138 / 235
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
139 / 235
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
140 / 235
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
141 / 235
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
142 / 235
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
143 / 235
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
144 / 235
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
145 / 235
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
146 / 235
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
147 / 235
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
148 / 235
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
149 / 235
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
150 / 235
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
151 / 235
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
152 / 235
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
153 / 235
AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor
154 / 235
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
155 / 235
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
156 / 235
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
157 / 235
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
158 / 235
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
159 / 235
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
160 / 235
PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers
161 / 235
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
162 / 235
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
163 / 235
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
164 / 235
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
165 / 235
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
166 / 235
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
167 / 235
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
168 / 235
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
169 / 235
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
170 / 235
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
171 / 235
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
172 / 235
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
173 / 235
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
174 / 235
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
175 / 235
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
176 / 235
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
177 / 235
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
178 / 235
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
179 / 235
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
180 / 235
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
181 / 235
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
182 / 235
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
183 / 235
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
184 / 235
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
185 / 235
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
186 / 235
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
187 / 235
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
188 / 235
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
189 / 235
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
190 / 235
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
191 / 235
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
192 / 235
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
193 / 235
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
194 / 235
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
195 / 235
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
196 / 235
AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor
197 / 235
BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor
198 / 235
BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü
199 / 235
FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)
200 / 235
JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor
201 / 235
MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya
202 / 235
SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor
203 / 235
SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor
204 / 235
ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor
205 / 235
LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs
206 / 235
DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam
207 / 235
SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker
208 / 235
MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor
209 / 235
GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor
210 / 235
DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu
211 / 235
EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor
212 / 235
WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg
213 / 235
OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids
214 / 235
EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno
215 / 235
GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia
216 / 235
GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor
217 / 235
DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız
218 / 235
MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal
219 / 235
JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa
220 / 235
TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa
221 / 235
TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa
222 / 235
AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor
223 / 235
JOHN BOYE | Sivasspor > Metz
224 / 235
DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua
225 / 235
GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep
226 / 235
OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo
227 / 235
ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor
228 / 235
RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara
229 / 235
DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev
230 / 235
JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş
231 / 235
PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali
232 / 235
ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II
233 / 235
DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F
234 / 235
CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker
235 / 235
MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica
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