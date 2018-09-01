SPOR

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.09.2018 09:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig 2018/19 sezonu yaz transfer dönemi sona erdi. Ligin devleri arasında Fenerbahçe, transferde en çok dikkat çeken ekip olurken, son gün takımlar birçok transfer açıkladılar.

Süper Lig'de yaz dönemi yapılan transferlerin tamamı şu şekilde;

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 235

YASSINE BENZIA | Lille > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Kiralık

YASSINE BENZIA | Lille > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Kiralık
2 / 235

UMUT MERAŞ | Boluspor > Bursaspor | Bonservis bedeli: 2 milyon TL

UMUT MERAŞ | Boluspor > Bursaspor | Bonservis bedeli: 2 milyon TL
3 / 235

ÖMER BAYRAM | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: 400 bin euro

ÖMER BAYRAM | Akhisarspor > Galatasaray | Bonservis bedeli: 400 bin euro
4 / 235

CAMERON JEROME | Derby County > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

CAMERON JEROME | Derby County > Göztepe | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
5 / 235

PAPISS CISSE | Shandong Luneng Taishan > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

PAPISS CISSE | Shandong Luneng Taishan > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
6 / 235

TOLGA CİĞERCİ | Galatasaray > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Yok

TOLGA CİĞERCİ | Galatasaray > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: Yok
7 / 235

OLCAN ADIN | Akhisarspor > Antalyaspor | Bonservis bedeli: yok

OLCAN ADIN | Akhisarspor > Antalyaspor | Bonservis bedeli: yok
8 / 235

OLEKSANDR GLADKY | Chornomorets Odessa > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

OLEKSANDR GLADKY | Chornomorets Odessa > Çaykur Rizespor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
9 / 235

MEVLÜT ERDİNÇ | Başakşehir > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Kiralık

MEVLÜT ERDİNÇ | Başakşehir > Antalyaspor | Bonservis bedeli: Kiralık
10 / 235

UMUT NAYİR | Beşiktaş > Bursaspor | Bonservis bedeli: Kiralık

UMUT NAYİR | Beşiktaş > Bursaspor | Bonservis bedeli: Kiralık
11 / 235

AZİZ BEHICH | Bursaspor > PSV | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

AZİZ BEHICH | Bursaspor > PSV | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
12 / 235

ADEM LJAJIC | Torino > Beşiktaş (Kiralık)

ADEM LJAJIC | Torino > Beşiktaş (Kiralık)
13 / 235

ORKAN ÇINAR | Beşiktaş > Adana Demirspor (Kiralık)

ORKAN ÇINAR | Beşiktaş > Adana Demirspor (Kiralık)
14 / 235

ADRIEN REGATTIN | Osmanlıspor > Akhisar

ADRIEN REGATTIN | Osmanlıspor > Akhisar
15 / 235

AURELIEN CHEDJOU | Başakşehir > Bursaspor

AURELIEN CHEDJOU | Başakşehir > Bursaspor
16 / 235

KUBİLAY KANATSIZKUŞ | Bursaspor > Ankaragücü (Kiralık)

KUBİLAY KANATSIZKUŞ | Bursaspor > Ankaragücü (Kiralık)
17 / 235

ERDEM ŞEN | Maritimo > Ankaragücü

ERDEM ŞEN | Maritimo > Ankaragücü
18 / 235

JAILSON | Gremio > Fenerbahçe

JAILSON | Gremio > Fenerbahçe
19 / 235

NACER BARAZITE | Yeni Malatyaspor > Al-Jazira

NACER BARAZITE | Yeni Malatyaspor > Al-Jazira
20 / 235

TANJU KAYHAN | Göztepe > Adana Demirspor

TANJU KAYHAN | Göztepe > Adana Demirspor
21 / 235

HARUN TEKİN | Bursaspor > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 2.5 milyon euro

HARUN TEKİN | Bursaspor > Fenerbahçe | Bonservis bedeli: 2.5 milyon euro
22 / 235

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Büyükşehir Belediye Eruzumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Büyükşehir Belediye Eruzumspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
23 / 235

CEYHUN GÜLSELAM | Osmanlıspor > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

CEYHUN GÜLSELAM | Osmanlıspor > Aytemiz Alanyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
24 / 235

KARIM HAFEZ | Wadi Degla > Medipol Başakşehir | Bonservis bedeli: Kiralık

KARIM HAFEZ | Wadi Degla > Medipol Başakşehir | Bonservis bedeli: Kiralık
25 / 235

SOKOL CIKALLESHI | Osmanlıspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Kiralık

SOKOL CIKALLESHI | Osmanlıspor > Göztepe | Bonservis bedeli: Kiralık
26 / 235

SULLEY MUNIRU | Steaua Bükreş > Evkur Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

SULLEY MUNIRU | Steaua Bükreş > Evkur Yeni Malatyaspor | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
27 / 235

EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
28 / 235

CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık

CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık
29 / 235

DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)

DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)
30 / 235

ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor

ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor
31 / 235

IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor

IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor
32 / 235

BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray

BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray
33 / 235

LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş

LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş
34 / 235

DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe

DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe
35 / 235

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal
36 / 235

SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor

SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor
37 / 235

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe
38 / 235

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü
39 / 235

TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag

TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag
40 / 235

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
41 / 235

JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli

JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli
42 / 235

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor
43 / 235

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |
44 / 235

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü
45 / 235

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg
46 / 235

GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr

GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr
47 / 235

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile
48 / 235

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe
49 / 235

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi
50 / 235

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
51 / 235

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC
52 / 235

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese
53 / 235

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
54 / 235

HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor

HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor
55 / 235

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe
56 / 235

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
57 / 235

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
58 / 235

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
59 / 235

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
60 / 235

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
61 / 235

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
62 / 235

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
63 / 235

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
64 / 235

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
65 / 235

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
66 / 235

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
67 / 235

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
68 / 235

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
69 / 235

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
70 / 235

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
71 / 235

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
72 / 235

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
73 / 235

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
74 / 235

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
75 / 235

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
76 / 235

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
77 / 235

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
78 / 235

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
79 / 235

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
80 / 235

SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)

SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)
81 / 235

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
82 / 235

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
83 / 235

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
84 / 235

BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
85 / 235

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
86 / 235

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
87 / 235

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
88 / 235

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
89 / 235

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
90 / 235

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
91 / 235

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
92 / 235

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
93 / 235

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
94 / 235

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
95 / 235

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
96 / 235

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
97 / 235

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
98 / 235

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
99 / 235

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
100 / 235

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
101 / 235

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
102 / 235

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
103 / 235

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
104 / 235

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
105 / 235

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
106 / 235

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
107 / 235

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
108 / 235

GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor
109 / 235

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
110 / 235

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
111 / 235

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
112 / 235

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
113 / 235

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
114 / 235

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
115 / 235

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
116 / 235

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
117 / 235

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
118 / 235

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
119 / 235

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
120 / 235

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
121 / 235

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
122 / 235

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
123 / 235

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
124 / 235

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
125 / 235

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
126 / 235

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
127 / 235

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
128 / 235

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
129 / 235

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
130 / 235

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
131 / 235

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
132 / 235

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
133 / 235

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
134 / 235

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
135 / 235

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
136 / 235

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
137 / 235

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
138 / 235

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
139 / 235

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
140 / 235

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
141 / 235

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
142 / 235

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
143 / 235

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
144 / 235

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
145 / 235

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
146 / 235

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
147 / 235

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
148 / 235

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
149 / 235

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
150 / 235

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
151 / 235

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
152 / 235

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
153 / 235

AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor

AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor
154 / 235

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
155 / 235

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
156 / 235

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
157 / 235

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
158 / 235

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
159 / 235

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
160 / 235

PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers

PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers
161 / 235

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
162 / 235

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
163 / 235

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
164 / 235

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
165 / 235

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
166 / 235

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
167 / 235

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
168 / 235

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
169 / 235

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
170 / 235

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
171 / 235

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
172 / 235

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
173 / 235

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
174 / 235

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
175 / 235

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
176 / 235

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
177 / 235

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
178 / 235

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
179 / 235

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
180 / 235

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
181 / 235

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
182 / 235

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
183 / 235

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
184 / 235

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
185 / 235

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
186 / 235

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
187 / 235

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
188 / 235

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
189 / 235

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
190 / 235

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
191 / 235

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
192 / 235

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
193 / 235

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
194 / 235

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
195 / 235

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
196 / 235

AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor

AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor
197 / 235

BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor

BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor
198 / 235

BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü

BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü
199 / 235

FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)

FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)
200 / 235

JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor

JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor
201 / 235

MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya

MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya
202 / 235

SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor

SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor
203 / 235

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor
204 / 235

ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor

ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor
205 / 235

LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs

LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs
206 / 235

DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam

DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam
207 / 235

SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker

SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker
208 / 235

MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor

MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor
209 / 235

GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor

GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor
210 / 235

DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu

DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu
211 / 235

EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor

EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor
212 / 235

WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg

WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg
213 / 235

OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids

OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids
214 / 235

EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno

EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno
215 / 235

GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia

GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia
216 / 235

GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor

GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor
217 / 235

DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız

DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız
218 / 235

MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal

MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal
219 / 235

JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa

JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa
220 / 235

TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa

TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa
221 / 235

TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa

TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa
222 / 235

AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor

AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor
223 / 235

JOHN BOYE | Sivasspor > Metz

JOHN BOYE | Sivasspor > Metz
224 / 235

DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua

DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua
225 / 235

GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep

GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep
226 / 235

OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo

OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo
227 / 235

ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor

ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor
228 / 235

RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara

RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara
229 / 235

DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev

DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev
230 / 235

JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş

JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş
231 / 235

PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali

PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali
232 / 235

ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II

ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II
233 / 235

DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F

DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F
234 / 235

CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker

CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker
235 / 235

MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica

MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica
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Spor Toto Süper Lig Transfer Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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