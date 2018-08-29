SPOR

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.08.2018 16:31 | Son Güncelleme

Süper Lig ekipleri transfer çalışmalarını sürdürürken, sürpriz bir ayrılık yaşandı. Atiker Konyaspor forması giyen milli futbolcu Eren Albayrak, Japonya'nın Jubilo Iwata takımı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte Türkiye'de tamamlanan transferler...

Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)

1 / 209

EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor

EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 209

CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık

CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık
3 / 209

DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)

DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)
4 / 209

ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor

ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor
5 / 209

IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor

IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor
6 / 209

BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray

BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray
7 / 209

LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş

LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş
8 / 209

DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe

DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe
9 / 209

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal

BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal
10 / 209

SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor

SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor
11 / 209

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe

MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe
12 / 209

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü

THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü
13 / 209

TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag

TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag
14 / 209

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)

THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
15 / 209

JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli

JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli
16 / 209

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor

ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor
17 / 209

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |

EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |
18 / 209

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü

ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü
19 / 209

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg

LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg
20 / 209

GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr

GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr
21 / 209

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile

GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile
22 / 209

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe

ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe
23 / 209

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi

REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi
24 / 209

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)

SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
25 / 209

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC

SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC
26 / 209

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese

WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese
27 / 209

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon

MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
28 / 209

HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor

HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor
29 / 209

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe

CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe
30 / 209

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)

MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
31 / 209

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor

İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
32 / 209

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
33 / 209

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
34 / 209

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)

AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
35 / 209

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)

TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
36 / 209

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor

PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
37 / 209

TITI | Bursaspor > Göztepe

TITI | Bursaspor > Göztepe
38 / 209

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor

ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
39 / 209

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor

DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
40 / 209

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük

ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
41 / 209

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü

BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
42 / 209

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor

ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
43 / 209

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor

BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
44 / 209

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)

TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
45 / 209

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor

RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
46 / 209

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe

ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
47 / 209

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
48 / 209

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor

MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
49 / 209

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe

YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
50 / 209

FABRI | Beşiktaş > Fulham

FABRI | Beşiktaş > Fulham
51 / 209

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor

DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
52 / 209

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor

ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
53 / 209

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL

JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
54 / 209

SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)

SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)
55 / 209

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor

BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
56 / 209

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor

VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
57 / 209

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe

DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
58 / 209

BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok

BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
59 / 209

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor

ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
60 / 209

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor

SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
61 / 209

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor

SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
62 / 209

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge

MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
63 / 209

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor

MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
64 / 209

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor

JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
65 / 209

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor

YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
66 / 209

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü

YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
67 / 209

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo

MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
68 / 209

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor

ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
69 / 209

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü

JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
70 / 209

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği

SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
71 / 209

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir

YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
72 / 209

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü

YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
73 / 209

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe

BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
74 / 209

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe

BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
75 / 209

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor

ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
76 / 209

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe

FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
77 / 209

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir

MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
78 / 209

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor

BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
79 / 209

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor

SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
80 / 209

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille

ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
81 / 209

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor

EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
82 / 209

GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor

GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor
83 / 209

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor

ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
84 / 209

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor

İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
85 / 209

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
86 / 209

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor

EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
87 / 209

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse

JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
88 / 209

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz

MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
89 / 209

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor

ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
90 / 209

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse

MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
91 / 209

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü

RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
92 / 209

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor

BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
93 / 209

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor

AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
94 / 209

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah

RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
95 / 209

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege

LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
96 / 209

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen

DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
97 / 209

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
98 / 209

SANDRO | Antalyaspor > Benevento

SANDRO | Antalyaspor > Benevento
99 / 209

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray

YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
100 / 209

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor

BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
101 / 209

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor

DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
102 / 209

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor

BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
103 / 209

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
104 / 209

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe

LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
105 / 209

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor

UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
106 / 209

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş

GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
107 / 209

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü

THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
108 / 209

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor

AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
109 / 209

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor

GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
110 / 209

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş

DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
111 / 209

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor

ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
112 / 209

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor

HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
113 / 209

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda

FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
114 / 209

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir

SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
115 / 209

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor

JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
116 / 209

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe

ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
117 / 209

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor

SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
118 / 209

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor

HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
119 / 209

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor

UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
120 / 209

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa

ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
121 / 209

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor

ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
122 / 209

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor

MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
123 / 209

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor

DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
124 / 209

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor

ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
125 / 209

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü

ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
126 / 209

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor

ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
127 / 209

AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor

AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor
128 / 209

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği

AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
129 / 209

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor

BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
130 / 209

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor

BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
131 / 209

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag

DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
132 / 209

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor

EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
133 / 209

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor

ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
134 / 209

PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers

PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers
135 / 209

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor

EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
136 / 209

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği

EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
137 / 209

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş

ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
138 / 209

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana

FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
139 / 209

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor

FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
140 / 209

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe

FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
141 / 209

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)

HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
142 / 209

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor

HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
143 / 209

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor

JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
144 / 209

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor

JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
145 / 209

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor

KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
146 / 209

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği

KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
147 / 209

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa

KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
148 / 209

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor

LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
149 / 209

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor

LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
150 / 209

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor

MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
151 / 209

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük

MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
152 / 209

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği

MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
153 / 209

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor

MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
154 / 209

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor

MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
155 / 209

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor

MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
156 / 209

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor

MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
157 / 209

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü

MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
158 / 209

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray

MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
159 / 209

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa

ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
160 / 209

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier

PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
161 / 209

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor

RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
162 / 209

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe

SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
163 / 209

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük

SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
164 / 209

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor

STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
165 / 209

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü

TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
166 / 209

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük

TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
167 / 209

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa

UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
168 / 209

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş

UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
169 / 209

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)

YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
170 / 209

AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor

AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor
171 / 209

BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor

BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor
172 / 209

BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü

BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü
173 / 209

FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)

FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)
174 / 209

JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor

JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor
175 / 209

MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya

MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya
176 / 209

SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor

SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor
177 / 209

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor

SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor
178 / 209

ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor

ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor
179 / 209

LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs

LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs
180 / 209

DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam

DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam
181 / 209

SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker

SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker
182 / 209

MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor

MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor
183 / 209

GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor

GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor
184 / 209

DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu

DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu
185 / 209

EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor

EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor
186 / 209

WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg

WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg
187 / 209

OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids

OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids
188 / 209

EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno

EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno
189 / 209

GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia

GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia
190 / 209

GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor

GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor
191 / 209

DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız

DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız
192 / 209

MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal

MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal
193 / 209

JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa

JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa
194 / 209

TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa

TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa
195 / 209

TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa

TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa
196 / 209

AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor

AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor
197 / 209

JOHN BOYE | Sivasspor > Metz

JOHN BOYE | Sivasspor > Metz
198 / 209

DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua

DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua
199 / 209

GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep

GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep
200 / 209

OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo

OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo
201 / 209

ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor

ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor
202 / 209

RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara

RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara
203 / 209

DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev

DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev
204 / 209

JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş

JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş
205 / 209

PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali

PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali
206 / 209

ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II

ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II
207 / 209

DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F

DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F
208 / 209

CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker

CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker
209 / 209

MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica

MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Atiker Konyaspor eren albayrak Jubilo Iwata

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Galatasaray Ömer Toprak'ı gündemine aldı

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Alexander Pato'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz Galatasaray maçını bekliyor

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Bursaspor Başkanı Ali Ay: Fenerbahçe ile Harun Tekin'in transferi konusunda prensip anlaşmasına vardık

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

Fernando Henrique Boldrin, Çaykur Rizespor'da

Fernando Henrique Boldrin, Çaykur Rizespor'da

Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş ve Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

Halil Umut Meler'den iki penaltı iptali

Halil Umut Meler'den iki penaltı iptali

Antalyaspor'da Barrada transferi askıda!

Antalyaspor'da Barrada transferi askıda!

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

Galatasaray, Alanya'yı ezdi geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.