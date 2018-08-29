Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan transferler!

İşte Türkiye'de tamamlanan transferler...
Türkiye'de biten transferler (2018/19 sezonu)
1 / 209
EREN ALBAYRAK | Atiker Konyaspor > Jubilo Iwata | Bonservis bedeli: Bilinmiyor
2 / 209
CALEB EKUBAN | Leeds United > Trabzonspor | Bonservis bedeli: Kiralık
3 / 209
DOĞAN CAN DAVAS | Galatasaray > Bandırmaspor (Kiralık)
4 / 209
ABDELAZIZ BARRADA | Al Nasr > Antalyaspor
5 / 209
IASMIN LATOVLEVICI | Galatasaray > Bursaspor
6 / 209
BADOU NDIAYE | Stoke City > Galatasaray
7 / 209
LORIS KARIUS | Liverpool > Beşiktaş
8 / 209
DIEGO REYES | Porto > Fenerbahçe
9 / 209
BAFETIMBI GOMIS | Galatasaray > Al Hilal
10 / 209
SANTIAGO VERGINI | Boca Juniors > Bursaspor
11 / 209
MICHAEL FREY | FC Zurich > Fenerbahçe
12 / 209
THOMAS HEURTAUX | Udinese > Ankaragücü
13 / 209
TOMAS NECID | Bursaspor > Ado Den Haag
14 / 209
THIBAULT MOULIN | PAOK > Ankaragücü (Kiralık)
15 / 209
JOSEF DE SOUZA | Fenerbahçe > Al Ahli
16 / 209
ANTHONY NWAKAEME | Hapoel Beer Sheva > Trabzonspor
17 / 209
EMRE AKBABA | Alanyaspor > Galatasaray |
18 / 209
ALESSIO CERCI | Hellas Verona > Ankaragücü
19 / 209
LIONEL CAROLE | Galatasaray > Strasbourg
20 / 209
GIULIANO | Fenerbahçe > Al Nassr
21 / 209
GONZALO ESPINOZA | Kayserispor > Universidad de Chile
22 / 209
ISLAM SLIMANI | Leicester City > Fenerbahçe
23 / 209
REMY RIOU | Alanyaspor > Charleroi
24 / 209
SALİH UÇAN | Fenerbahçe > Empoli (Kiralık)
25 / 209
SAMUEL ETO'O | Konyaspor > Qatar SC
26 / 209
WILLIAM TROOST-EKONG | Bursaspor > Udinese
27 / 209
MERTCAN ÇAM | Beşiktaş > Hekimoğlu Trabzon
28 / 209
HENRI SAIVET Newcastle United > Bursaspor
29 / 209
CELSO BORGES | Deportivo > Göztepe
30 / 209
MERİH DEMİRAL | Sporting > Aytemiz Alanyaspor (Kiralık)
31 / 209
İLKER SAYAN | Sivas Belediyespor > Demir Grup Sivasspor
32 / 209
RIDGE MUNSY | Grasshoppers > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
33 / 209
MOUSSA KONE | Frosinone > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
34 / 209
AHMETHAN KÖSE | Fenerbahçe > Kırklarelispor (Kiralık)
35 / 209
TUNAY TORUN | Başakşehir > Bursaspor (Kiralık)
36 / 209
PAOLO HURTADO | Vitoria Guimarae > Atiker Konyaspor
37 / 209
TITI | Bursaspor > Göztepe
38 / 209
ERKAN KAŞ | Kayserispor > Yeni Malatyaspor
39 / 209
DAVİD BRAZ | Santos > Sivasspor
40 / 209
ERKAN ZENGİN | Hammarby > Fatih Karagümrük
41 / 209
BAKARY KONE | Malaga > Ankaragücü
42 / 209
ZARGO TOURE | FC Lorient > Trabzonspor
43 / 209
BEYKAN ŞİMŞEK | Fenerbahçe > Osmanlıspor
44 / 209
TJARONN CHERY | Guizhou Hengfeng Zhicheng > Kayserispor (Kiralık)
45 / 209
RAJKO ROTMAN | Göztepe > Kayserispor
46 / 209
ANDRE AYEW | Swansea City > Fenerbahçe
47 / 209
AMINU UMAR | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
48 / 209
MUSA ÇAĞIRAN | Osmanlıspor > Çaykur Rizespor
49 / 209
YASİN ÖZTEKİN | Galatasaray > Göztepe
50 / 209
FABRI | Beşiktaş > Fulham
51 / 209
DOUGLAS | Barcelona > Sivasspor
52 / 209
ALY CISSOKHO | Yeni Malatyaspor > Antalyaspor
53 / 209
JOHAN DJOUROU | Antalyaspor > SPAL
54 / 209
SAMED KARAKOÇ | Fenerbahçe > Tarsus İdmanyurdu (Kiralık)
55 / 209
BERKAY SEFA KARA | Ofspor > Trabzonspor
56 / 209
VAHID AMIRI | Persepolis > Trabzonspor
57 / 209
DENİZ KADAH | Antalyaspor > Göztepe
58 / 209
BURHAN EŞER | Erzurumspor > Osmanlıspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
59 / 209
ARMAND TRAORE | Nottingham Forest > Çaykur Rizespor
60 / 209
SERGIY RYBALKA | Dinamo Kiev > Sivasspor
61 / 209
SAMIR UJKANI | Cromenese > Çaykur Rizespor
62 / 209
MATEJ MİTROVİC | Beşiktaş > Club Brugge
63 / 209
MARKO JEVTOVIC | Partizan > Atiker Konyaspor
64 / 209
JOSUE | Osmanlıspor > Akhisarspor
65 / 209
YEVHEN OPANASENKO | Zorya Luhansk > Atiker Konyaspor
66 / 209
YOUNNES MOKHTAR | Al Nassr > Ankaragücü
67 / 209
MEHDI BOURABIA | Atiker Konyaspor > Sassuolo
68 / 209
ÇAĞLAR ŞAHİN AKBABA | Karabükspor > Adana Demirspor
69 / 209
JOHANNES HOPF | Gençlerbirliği > Ankaragücü
70 / 209
SELÇUK ŞAHİN | Göztepe > Gençlerbirliği
71 / 209
YAREN SÖZER | Melbourne City > Başakşehir
72 / 209
YALÇIN AYHAN | Osmanlıspor > Ankaragücü
73 / 209
BERKE ÖZER | Altınordu > Fenerbahçe
74 / 209
BARIŞ ALICI | Altınordu > Fenerbahçe
75 / 209
ARSEN KHUBULOV | Anzhi > Erzurumspor
76 / 209
FAUSTO GRILLO | Velez Sarsfield > Göztepe
77 / 209
MILOS JOJIC | Köln > Başakşehir
78 / 209
BOBO | Sydney > Aytemiz Alanyaspor
79 / 209
SERDAR ÖZKAN | Gençlerbirliği > Antalyaspor
80 / 209
ZEKİ ÇELİK | İstanbulspor > Lille
81 / 209
EMRE GÜRAL | Antalyaspor > Aytemiz Alanyaspor
82 / 209
GILLES CHRIST SUNU | Angers > BB Erzurumspor
83 / 209
ÖZER HURMACI | Osmanlıspor > BB Erzurumspor
84 / 209
İBRAHİM SEHİÇ | Karabağ > BB Erzurumspor
85 / 209
BERKAN EMİR | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
86 / 209
EMRAH BAŞSAN | Setubal > Büyükşehir Belediye Erzurumspor
87 / 209
JOHN BOSTOCK | Bursaspor > Toulouse
88 / 209
MAMADOU FOFANA | Alanyaspor > Metz
89 / 209
ÖMER ŞİŞMANOĞLU | Göztepe > Yeni Malatyaspor
90 / 209
MATUS BERO | Trabzonspor > Vitesse
91 / 209
RICARDO FATY | Bursaspor > Ankaragücü
92 / 209
BURAK TEMİR | Gençlerbirliği > Trabzonspor
93 / 209
AVDIJA VRSAJEVİC | Osmanlıspor > Akhisarspor
94 / 209
RYAN MENDES | Kayserispor > Al Sharjah
95 / 209
LUIS PEDRO CAVANDA | Galatasaray > Standart Liege
96 / 209
DAME N'DOYE | Trabzonspor > Copenhagen
97 / 209
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor (Kiralık)
98 / 209
SANDRO | Antalyaspor > Benevento
99 / 209
YUTO NAGATOMO | Inter > Galatasaray
100 / 209
BİLAL BAŞACIKOĞLU | Feyenoord > Kayserispor
101 / 209
DJALMA CAMPOS | PAOK > Aytemiz Alanyaspor
102 / 209
BAIANO | Rayo Vallecano > Aytemiz Alanyaspor
103 / 209
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
104 / 209
LAMINE GASSAMA | Aytemiz Alanyaspor > Göztepe
105 / 209
UĞUR DEMİROK | Trabzonspor > Atiker Konyaspor
106 / 209
GÜVEN YALÇIN | Bayer Leverkusen > Beşiktaş
107 / 209
THIEVY BIFOUMA | Sivasspor > Ankaragücü
108 / 209
AHMET İLDİZ | Kasımpaşa > Yeni Malatyaspor
109 / 209
GÜRAY VURAL | Kayserispor > Akhisarspor
110 / 209
DORUKHAN TOKÖZ | Eskişehirspor > Beşiktaş
111 / 209
ERDOĞAN YEŞİLYURT | Altınordu > Sivasspor
112 / 209
HASAN AYAROĞLU | Eskişehirspor > Aytemiz Alanyaspor
113 / 209
FERNANDAO | Fenerbahçe > El Wehda
114 / 209
SONER AYDOĞDU | Akhisarspor > Medipol Başakşehir
115 / 209
JANI ATANASOV | Pandev Akademi > Bursaspor
116 / 209
ALPASLAN ÖZTÜRK | Elazığspor > Göztepe
117 / 209
SAKIB AYTAÇ | Antalyaspor > Kayserispor
118 / 209
HASAN HÜSEYİN ACAR | Eskişehirspor > Kayserispor
119 / 209
UĞUR ÇİFTÇİ | Gençlerbirliği > Sivasspor
120 / 209
ABDUL RAHMAN KHALILI | Gençlerbirliği > Kasımpaşa
121 / 209
ALİ ÇAMDALI | Atiker Konyaspor > Çaykur Rizespor
122 / 209
MUSTAFA SAYMAK | Zwolle > Çaykur Rizespor
123 / 209
DANIJEL ALEKSIC | St. Gallen > Yeni Malatyaspor
124 / 209
ALLANO LIMA | Estoril > Bursaspor
125 / 209
ALPER ÖNAL | Manisaspor > Ankaragücü
126 / 209
ANDERSON | Internacional > Adana Demirspor
127 / 209
AYTAÇ KARA | Trabzonspor > Bursaspor
128 / 209
AYDIN KARABULUT | Sivasspor > Gençlerbirliği
129 / 209
BATUHAN KARADENİZ | Sakaryaspor > Adana Demirspor
130 / 209
BERNARD MENSAH | Atletico Madrid > Kayserispor
131 / 209
DAME N'DOYE | Trabzonspor > FC Kopenhag
132 / 209
EGEMEN KORKMAZ | Başakşehir > Erzurumspor
133 / 209
ELVIS MANU | Gençlerbirliği > Akhisarspor
134 / 209
PATRIK CARLGREN | Konyaspor > Randers
135 / 209
EMRE CAN COŞKUN | Göztepe > Adanaspor
136 / 209
EMRULLAH ŞALK | Konyaspor > Gençlerbirliği
137 / 209
ENZO ROCO | Cruz Azul > Beşiktaş
138 / 209
FABIAN CASTILLO | Trabzonspor > Tijuana
139 / 209
FALLOU DIAGNE | Werder Bremen > Atiker Konyaspor
140 / 209
FERDİ KADIOĞLU | NEC Nijmegen > Fenerbahçe
141 / 209
HENRY ONYEKURU | Everton > Galatasaray (Kiralık)
142 / 209
HERVE KAGE | Kortrijk > Adana Demirspor
143 / 209
JAKUB BRABEC | Genk > Çaykur Rizespor
144 / 209
JAROSLAW JACH | Crystal Palace > Çaykur Rizespor
145 / 209
KAAN KANAK | Eskişehirspor > Alanyaspor
146 / 209
KARI ARNASON | Vikingur > Gençlerbirliği
147 / 209
KORAY GÜNTER | Galatasaray > Genoa
148 / 209
LENNART THY | Werder Bremen > Erzurumspor
149 / 209
LEO SCHWECHLEN | Göztepe > Erzurumspor
150 / 209
MAJID HOSSEINI | Esteghlal > Trabzonspor
151 / 209
MEHMET BATDAL | Osmanlıspor > Fatih Karagümrük
152 / 209
MERT NOBRE | Erzurumspor > Gençlerbirliği
153 / 209
MICKAEL POTE | APOEL > Adana Demirspor
154 / 209
MILAN MITROVIC | Partizan Belgdrade > Adana Demirspor
155 / 209
MITCHELL DONALD | Kızılyıldız > Evkur Yeni Malatyaspor
156 / 209
MONTASSAR TALBI | Esperance > Çaykur Rizespor
157 / 209
MOSTAPHA EL KABIR | Antalyaspor > Ankaragücü
158 / 209
MUĞDAT ÇELİK | Akhisarspor > Galatasaray
159 / 209
ÖZGÜR ÇEK | Çaykur Rizespor > Kasımpaşa
160 / 209
PETAR SKULETIC | Gençlerbirliği > Montpellier
161 / 209
RECEP NİYAZ | Çaykur Rizespor > Denizlispor
162 / 209
SAMED ALİ KAYA | Menemen Belediyespor > Göztepe
163 / 209
SANHARIB MALKI | Al-Wakrah > Fatih Karagümrük
164 / 209
STEPHANE BADJI | Anderlecht > Bursaspor
165 / 209
TIAGO PINTO | Osmanlıspor > Ankaragücü
166 / 209
TURGUT DOĞAN ŞAHİN | Çaykur Rizespor > Fatih Karagümrük
167 / 209
UĞURCAN YAZĞILI | Bucaspor > Kasımpaşa
168 / 209
UMUT NAYİR | Osmanlıspor > Beşiktaş
169 / 209
YAVUZ AYGÜN | Göztepe > Karabükspor (Kiralık)
170 / 209
AUREMIR | Sivasspor > Erzurumspor
171 / 209
BRAIAN SAMUDIO | Guarani > Çaykur Rizespor
172 / 209
BRICE DJA DJEDJE | Watford > Ankaragücü
173 / 209
FERNANDO BOLDRIN | Kayserispor > Çaykur Rizespor (Kiralık)
174 / 209
JASMIN SCUK | Slavia Prah > Erzurumspor
175 / 209
MAURICIU RAMOS | Çaykur Rizespor > Al Sailiya
176 / 209
SEFA AKGÜN | Trabzonspor > Erzurumspor
177 / 209
SIPHIWE TSHABALALA | Kaizer Chiefs > Erzurumspor
178 / 209
ERTUĞRUL TAŞKIRAN | Boluspor > Konyaspor
179 / 209
LEBOGANG MANYAMA | Konyaspor > Kaizer Chiefs
180 / 209
DZON DELARGE | Bursaspor > Qarabag Ağdam
181 / 209
SİNAN BAKIŞ | Bursaspor > Admira Wacker
182 / 209
MILAN JEVTOVIC | Kızılyıldız > Antalyaspor
183 / 209
GUY-MICHEL LANDEL | Alanyaspor > Giresunspor
184 / 209
DOUGLAS | Alanyaspor > Shimizu
185 / 209
EMRE NEFİZ | Alanyaspor > Adana Demirspor
186 / 209
WANDERSON | Alanyaspor > Helsinborg
187 / 209
OKECHUKWU AZUBUIKE | Yeni Malatyaspor > Pyramids
188 / 209
EMANUEL DENING | Yeni Malatyaspor > Cerro Porteno
189 / 209
GILBERTO | Yeni Malatyaspor > Bahia
190 / 209
GUILHERME | Benevento > Yeni Malatyaspor
191 / 209
DEJAN MELEG | Kayserispor > Kızılyıldız
192 / 209
MARKUS NEUMAYR | Kasımpaşa > Esteghlal
193 / 209
JOSUE SA | Anderlecht > Kasımpaşa
194 / 209
TARKAN SERBEST | Austria Wien > Kasımpaşa
195 / 209
TREZEGUET | Anderlecht > Kasımpaşa
196 / 209
AYDIN KARABULUT | Gençlerbirliği > Sivasspor
197 / 209
JOHN BOYE | Sivasspor > Metz
198 / 209
DEMBA BA | Göztepe > Shanghai Shenhua
199 / 209
GÜNAY GÜVENÇ | Göztepe > Gazişehir Gaziantep
200 / 209
OKAY YOKUŞLU | Trabzonspor > Celta Vigo
201 / 209
ZEKİ YAVRU | Gençlerbirliği > Trabzonspor
202 / 209
RAMIL SHEYDAEV | Trabzonspor > Samara
203 / 209
DENYS BOYKO | Beşiktaş > Dinamo Kiev
204 / 209
JEREMAIN LENS | Sunderland > Beşiktaş
205 / 209
PEDRO FRANCO | Beşiktaş > America De Cali
206 / 209
ARAS ÖZBİLİZ | Beşiktaş > Willem II
207 / 209
DUSKO TOSIC | Beşiktaş > Guangzhou R&F
208 / 209
CHEIKHOU DIENG | Başakşehir > Wacker
209 / 209
MUSA MUHAMMED | Başakşehir > HNK Gorica
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