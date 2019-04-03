SPOR

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 27. hafta maçları, cuma günü oynanacak maçlarla start alacak. Geride kalan 26 haftaya, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) damga vururken, bu süreçte VAR kararlarının etkili olmadığı puan durumu da ortaya çıktı.

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu...

Spor Toto Süper Lig'de VAR'sız puan durumu (26. hafta itibari ile)

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

18) AKHİSARSPOR - 19 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

17) ERZURUMSPOR - 24 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

14) GÖZTEPE - 29 PUAN

15) FENERBAHÇE - 31 PUAN

15) FENERBAHÇE - 31 PUAN

16) RİZESPOR - 31 PUAN

16) RİZESPOR - 31 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

12) ANKARAGÜCÜ - 31 PUAN

13) ALANYASPOR - 32 PUAN

13) ALANYASPOR - 32 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 34 PUAN

8) KAYSERİSPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

6) KONYASPOR - 34 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

11) YENİ MALATYASPOR - 34 PUAN

10) ANTALYASPOR - 35 PUAN

10) ANTALYASPOR - 35 PUAN

9) KASIMPAŞA - 36 PUAN

9) KASIMPAŞA - 36 PUAN

7) SİVASSPOR - 37 PUAN

7) SİVASSPOR - 37 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

5) BURSASPOR - 38 PUAN

4) TRABZONSPOR - 44 PUAN

4) TRABZONSPOR - 44 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 44 PUAN

3) BEŞİKTAŞ - 44 PUAN

2) GALATASARAY - 53 PUAN

2) GALATASARAY - 53 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 57 PUAN

1) BAŞAKŞEHİR - 57 PUAN
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig VAR

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