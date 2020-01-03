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  4. Spor Toto Süper Lig'in 18, 19, ve 20. hafta fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 18, 19, ve 20. hafta fikstürü açıklandı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.01.2020 16:49 | Son Güncelleme

TFF, Süper Lig'de ikinci yarının ilk 3 haftasının fikstürünü açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18, 19, ve 20. hafta fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının 18, 19, ve 20. Hafta fikstürünü açıkladı.

Cemil Usta Sezonun ikinci yarısının ilk haftası olan 18. hafta, 17 Ocak Cuma günü 20:00'da Ankaragücü - Konyaspor maçıyla başlayacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI 1 ŞUBAT'TA

19. haftada oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 25 Ocak Cumartesi günü 20:00'de başlayacakken, 20. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi 1 Şubat 2020'de 20:00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ LİDERİ KONUK EDECEK

Ligin 18. haftasında Beşiktaş evinde Sivaspor'u konuk edecek. Bu kritik mücadele 19 Ocak Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

GALATASARAY'IN KONUĞU HOROZLAR

Ligin ilk yarısında istedikleri performansı gösteremeyen Galatasaray, ligin ikinci yarısına Denizlispor'la merhaba diyecek. Galatasaray'ın evinde Denizlispor'u ağırlayacağı mücadele 19 Ocak Pazar saat 16:00'da oynanacak.

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20. hafta fikstürü


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