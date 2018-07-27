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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta programı açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasında oynanacak maçların tarih ve saatleri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ilk hafta programı açıklandı!

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 1. Hafta programı açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 Ağustos'ta yapılacak olan Play-Off Turu kura çekimi sonrasında ligin 2, 3 ve 4. hafta programı; 30 - 31 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi grup müsabakaları fikstürü çekimi sonrasında ise ilk yarının kalan 13 haftası ilan edilecek.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak 1. hafta maç programı şöyle:

10 Ağustos Cuma

21:45 Ankaragücü - Galatasaray

11 Ağustos Cumartesi

19:30 Sivasspor - Alanyaspor
19:30 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
21:45 Fenerbahçe - Bursaspor

12 Ağustos Pazar

19:30 Atiker Konyaspor - BB Erzurumspor
19:30 Medipol Başakşehir - Trabzonspor
21:45 Göztepe - Yeni Malatyaspor
21:45 Beşiktaş - Akhisarspor

13 Ağustos Pazartesi

21:45 Kayserispor - Antalyaspor

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Spor Toto Süper Lig fikstür Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu

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