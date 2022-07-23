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Spor Toto Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı

23.07.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 2022-2023 sezonu, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açılacak - TFF, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların eleme müsabakalarına göre maç programında değişiklikler yapacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk 2 haftasında yapılacak maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in programları, Avrupa kupalarında mücadele eden takımların muhtemel eleme müsabaka tarihleri de dikkate alınarak hazırlandı.

Sezon, son şampiyon Trabzonspor'un deplasmanda Süper Lig'in yeni takımı İstanbulspor ile yapacağı maçla açılacak. Karşılaşma, 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlaması halinde 3. eleme turu müsabakalarını 2 ve 9 Ağustos Salı günlerinde oynayacak Fenerbahçe'nin Ümraniyespor ile yapacağı ilk hafta karşılaşması, 5 Ağustos'ta saat 21.45 olarak planlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlamaları halinde 3. eleme turu müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde yapacak Medipol Başakşehir ve Arabam.com Konyaspor'un ilk hafta müsabakaları, 8 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe'nin eleme müsabakalarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmesi durumunda 3. eleme müsabakalarını 4 ve 11 Ağustos tarihlerinde oynayacak olması nedeniyle Spor Toto Süper Lig 1 ve 2. hafta programında değişiklikler yapılacak.

2 Ağustos'ta yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi sonrası belirlenecek olan tarihlere göre, bu organizasyonda yer alacak takımların 2. hafta maç programında değişikliğe gidilecek.

Programda, bakım onarım çalışmaları nedeniyle stat bilgisi boş bırakılmış müsabakaların hangi statlarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

- İlk 2 haftanın programı

Süper Lig'de ilk ve 2. hafta yapılacak maçların programı şöyle:

- 1. hafta:

5 Ağustos Cuma:

19.15 İstanbulspor-Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül)

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak)

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor (Eryaman)

- 2. hafta:

12 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

14 Ağustos Pazar:

19.15 Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Galatasaray-Giresunspor (Nef)

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