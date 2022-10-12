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Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

12.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ekim Pazar günü yapılacak Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesini Ali Şansalan yönetecek

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın önemli mücadelesinde Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligde 10. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

14 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar:

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Ali Şansalan futbol

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