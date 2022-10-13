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Spor Toto Süper Lig'de yarın Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

13.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligin 10. hafta mücadelesi Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Ligde 9 puanla 11'inci sırada bulunan Corendon Alanyaspor ile 7 puanı olan 16'ncı sıradaki Fraport TAV Antalyaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Corendon Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 13. kez karşılaşacak.

Akdeniz derbisinde Süper Lig'in 13. randevusuna hazırlanan temsilcilerden Corendon Alanyaspor, Süper Lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı biri deplasmanda 4 galibiyet aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 2'si deplasmanda 7 galibiyeti var. Antalya takımları bir karşılaşmada ise golsüz berabere kaldı.

Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki 12 karşılaşmada rakibinin 19 golüne 14 kez ağları sarsarak karşılık verdi.

Ligde geçen haftaki mücadelelerde, Corendon Alanyaspor deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilmiş, Fraport TAV Antalyaspor ise konuk ettiği Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
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