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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak

10.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Diyarbakır'da öğrenci yurdu yapacak

DİYARBAKIR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca, Diyarbakır'da 1500 kişilik öğrenci yurdu yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2022'yi Diyarbakır'da "Gençlik Yılı" ilan eden Vali Münir Karaloğlu, bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor.

Karaloğlu, çalışmalar kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya gelerek, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde inşa edilecek 1500 kişilik yurt için protokol imzaladı.

Karaloğlu, yurdun kente hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'e teşekkür etti.

Geçen yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi arasında spor tesisleri yapımını kapsayan gençlik yatırım protokolü imzalanmıştı.

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