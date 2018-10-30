Spor yazarları Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. İşte yazarların yaptığı yorumlar; TEMİZ BİR SAYFA (GÜNTEKİN ONAY) Beşiktaş dün akşam Vodafone Park’ta kötü oyunların ve sonuçların ardından temiz bir sayfa açmak için sahaya çıktı ve ilk bölümde bu kararlılığını ortaya koydu. Önceki maçlarda olmayan birlikte hareket etme duygusu, pres ve tempoyu gördük. Atiba bu takımın kalbi, Oğuzhan ise beyni. Bu ikili yıllardır birlikte oynuyor ve iyi oldukları gün Beşiktaş’ın gücü ortaya çıkıyor. Şenol Güneş çok akılcı bir hamleyle Mustafa’yı 2’nci bir forvet olarak sahaya sürdü ve gole yakın, ceza sahasında etkili olan bir fazla forvetle oynadı. Rize savunması Vagner Love’u kontrol etmek isterken sahneye Mustafa Pektemek çıktı. Tabii Quaresma’nın asistlerinin de hakkını vermek lazım. Odaklanmış, istekli bir Quaresma hücumda çok büyük bir güç. Sahadayken frikikleri Ljajic penaltıları da Vagner Love atar. Çünkü ikisi de bu alanlarda usta. 9 kişi kalan Rize karşısında daha yüksek tempo ve fazla gol bekliyorduk. Bu olmadı. Beşiktaşın son 20 dakikadaki temposunu beğenmesek de kazanmak önemliydi. Temiz sayfa dün açıldı. Haftaya Başakşehir maçı var ve Beşiktaş o maçı kazanırsa Şampiyonluğun tartışmasız en güçlü adayı haline gelir.

KİMSEYİ YANILTMASIN (ÖMER ÜRÜNDÜL) Bu galibiyet kimseyi yanıltmasın. Çünkü sahada işler istenildiği gibi gitmiyor. Rizespor belki dokuz kişi kalmasa daha değişik şeyler de yaşanabilirdi. Hakem Bülent Yıldırım ne yazık ki zayıfı ezmeye devam ediyor. Maçta ne önemli yanlışlar yapıyor da orada Saadane'yi penaltıdaki sarısından sonra takibe alıp ikinci sarıyı göstermesi hiç yakışık almadı. DAHA İYİ OLMALI (İLKER YASİN) dakikada öne geçen, 85 dakika 11’e 10, 30 dakika da 11’e 9 oynayan bir takım karşısında Beşiktaş, bu performansın üstünde olmalı. Pepe, Babel, Tolgay, Ljajic ve Lens’in yokluğu da, 9 kişiye karşı bu dinginliğin, bu tükenmişliğin bahanesi olamaz. Maçı Beşiktaş mı kazandı, Rize mi kaybetti, karar veremiyorum. Şampiyonlar Ligi’nde Galtasaray-Real Madrid maçında sağdan yapılan ortaya sırtı kaleye dönük topukla ağlara yollayan Drogba’nın yaptığını Pektemek yaptı. Transferin son günü neredeyse bedavaya verilecek, Güneş’in ilk 11’de ilk kez şans verdiği Pektemek için “Drogba gibi mübarek” demek lazım. Orhan Veli şiiriyle, yolun yarısına gelmiş Q7, ayakları kadar beynini, sorumluluk duygusunu artırabilse... Yaptığı 3 nefis asist, kaçırdığı 1 penaltı sonrasında sorumsuzca gördüğü sarı kart onun gecesine gölge düşürdü. Futbola olan inancını kaybetmeyen Pektemek, tam tersini yaşayan Oğuzhan, klası kadar egosu da yüksek olan Quaresma, oynadıkça kendine olan güveni artacak olan Love, Beşiktaş adına masaya yatırılması gereken konular. Ama Beşiktaş, Pektemekler’den genç Güvenler’den Dorukhanlar’dan daha çok faydalanmalı. Güneş, yaşlı kadroyu gençlerle takviye etmeli.