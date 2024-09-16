Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan Meritking.news sponsorluğu nedeniyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e serzeniş! ''İnsan torununun suratına bakınca utanır...''

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında evinde 5-0’lık rahat bir skorla galibiyet elde etti.

Fakat karşılaşma sonrasında müsabakanın skorundan çok sarı kırmızılı takımın yeni forma sponsoru gündem oldu.

Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, yasadışı bahis siteleriyle ilişkilendirildiği iddia edilen Meritking.news hakkında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e serzenişte bulundu.

İşte spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın sözleri;

"TEZGAH HAZIRLIYOR"

"Mourinho haftalardır Galatasaray, Okan Buruk ve kartlar üzerinden yaptığı algılarla Galatasaray'a tezgah hazırlıyor. Muhtemelen Galatasaray derbide en az 1 kırmızı kart görecek. Oyuncuları büyük tehlike bekliyor."

"200 MİLYON TL BORCU OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

"Dursun Özbek her yerde Erden Timur'un kulübe 200 milyon TL borcu olduğunu söylüyor. Ya sponsorluk ya isim hakkı bir şeyler üzerinden bunu dile getiriyor. Sağda solda dedikodu yapıyor. Kasadan para götürdü demiyor ama Erden Timur'a bu etiketi yapıştırıyor."

''İNSAN TORUNLARININ SURATINA BAKINCA UTANIR''

"Dursun Özbek, insan torununun suratına bakınca utanır. Galatasaray kulübüne yakışıyor mu? Böyle hokkabaz işleri kanuna uydurarak yapmak. Tamam kanuni iş yapıyorsun ama arkadan dolanıyorsun kuralları delmek için. Yasadışı bahis sitesinin arkasına .news ekleyip buradan 14milyon dolar almak. Bunu git otelinde yap ama Galatasaray'da yapman komik ve utanç verici. Site 2 ay önce kurulmuş, 1 tane çalışanı yok. Yaşın olmuş 70, utanman gerekiyor!