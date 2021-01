’Sporda liderlik ve örgütsel başarı’ online konferansta ele alındı

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile birlikte sosyal medya üzerinden ’Sporda liderlik ve örgütsel başarı’ konulu konferans yayın düzenledi.

Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Can, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç ile birlikte sosyal medya üzerinden canlı yayında sporda liderlik ve örgütsel başarı hakkında konferans düzenledi. 2020 senesinde dünyanın yaşadığı türlü sorunlar nedeniyle insanların bir birlerine ihtiyacı olduğunu belirten Yusuf Can, “Her birimizin sağlığı hepimizin sağlığıdır, toplumun sağlığıdır” dedi.

İnsanlığın bir daha 2019 senesini görmeyeceğini belirten Can, “Çok yüksek düzeyli bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Bu değişim ve dönüşümün özel yönetim teknikleriyle takip edilmesi gerekiyor. Pandemi süreci değişim ve dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak takip edilemez bir noktaya getirmiştir. Şunu önemle belirtmek istiyorum ki, İnsanlık bir daha asla 2019’u görmeyecektir. Gençler, 2021 yılından itibaren değişim ve dönüşüm sürecini takip etmenizi tavsiye ediyorum. Teknolojik bir yaşama doğru sürüklenirken, pandemi süreci bu teknolojik yaşama doğru hızla süratle geçmenizi sağlayacak bir ortam oluşturmuştur. 2019 yılında okulda, parkta, bahçede, bankada işlerimizi yaparken, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde öğrencilerimize 500 km uzaktan eğitim vermeye çalışıyoruz” dedi.