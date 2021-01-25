Spordan sonra ne yenir? Hem kilo verin hem tok hissedin!

Hareket ettikten sonra enerji kaybıyla birlikte ortaya çıkan halsizlik, diyet yapanları spordan sonra yemek yenir mi ve ne zaman yemek yenir soruları ile ilgili kararsız bırakıyor. Protein ve karbonhidrat içeriklerinin diyete uygun şekilde tüketilmesi gerektiği süreçte gözden kaçırılmaması gereken diğer nokta da egzersizden sonraki ilk 45 dakikada vücudunuza sağlıklı besinler almanız gerektiği. Ancak bu kadar kısa sürede yemek hazırlama şansınız yoksa süreyi 2 saate kadar uzatmanız mümkün. Spordan sonra ne zaman yemek yemeli diye merak edenlerin bu sürelere dikkat etmesi sağlıklı kilo verme açısından önem taşır. SPORDAN SONRA NE YEMELİ? Kas kaybının önüne geçerek kilo vermek için spordan sonra dikkat edilmesi gereken bir nokta da ne yeneceğidir. Spordan sonra ne yemeliyim diye merak edenler yumurta, muz ananas, süt gibi ürünleri tercih edilebilir. Peki spordan sonra yoğurt ve yulaf yenir mi? Hareket sonrası halsiz hisseden kişiler bu noktada ikilemde kalsa da diyet yapanların sıkça tercih ettiği bu iki ürün rahatlıkla spordan sonra tüketilebilir. Ayrıca uzun süre tok tutma özelliği sayesinde spordan sonra yoğurt da rahatlıkla yenebilir. İşte salatadan ton balıklı sandviçe tercih edebileceğiniz çeşit çeşit lezzetler:

SPORDAN SONRA YOĞURT YENİR Mİ? Spordan sonra yenmesi gerekenler arasında farklı besin kaynakları bulunur. Bunlardan biri de yoğurttur. Doyurucu etkisinin yanı sıra içine ekleyeceğiniz meyve ve tarçınla birlikte tatlı ihtiyacınızı karşılamanızı sağlayacak yoğurt, sebzelerle birleştirildiğinde de doyurucu etkisiyle kurtarıcınız olacak. SPORDAN SONRA YUMURTA YENİR Mİ? Protein kaynağı tüketilmek istendiğinde akla ilk gelenlerdendir yumurta. Spor sonrası tüketildiğinde de vücuda protein takviyesi sağlayarak kas kaybının önüne geçmede yardımcı rol üstlenebilir. Akşam saatlerinde haşlanmış olarak tüketilebileceği gibi sabah saatlerinde yapılan spordan sonra omlet olarak tüketildiğinde de vücuda yarar sağlayacaktır. Ayrıca yumurta, spor yapan kişilere gün boyu tokluk hissi vereceğinden diyetlerin olmazsa olmazıdır. KİNOA SPORDAN SONRA YENİR Mİ? Pek çok kişi için spor sonrası en lezzetli ama yasaklı olduğundan bir o kadar da ulaşılmaz bir tattır pilav. Peki size bu arzunuzu kinoayla bastırabileceğinizi söylesek... Yüksek lif içeriği sayesinde metabolizma dostu olan kinoayı haşladıktan sonra sebzelerle karıştırarak tüketebilirsiniz. Tokluk hissi veren bu besin spor ve diyet yapanların en büyük yardımcı olacaktır.

SPORDAN SONRA MUZ YENİR Mİ? Doyurucu ve tatlı krizinin ertelenmesinde yardımcı rol üstlenen muz, spor yapanlar tarafından en çok merak edilen besinler arasındadır. Spor sonrası kan şekeri düştüğünde yardımınıza koşacak muz sayesinde enerji dengenizi koruyabilirsiniz. Çantanızda taşıdığınız bir muzu spor sonrası hemen tüketebileceğiniz gibi lavaş arasında ezerek atıştırmalık haline de getirebilirsiniz. SPORDAN SONRA TON BALIĞI SANDVİÇ YENİR Mİ? Ton balığı sandviç ile sporda kaybettiğiniz enerjinizi yeniden kazanabilirsiniz. Ekmeği bırakamayan için de lezzetli bir öğün olabilecek ton balıklı sandviç, diyetinizi bozmadan tüketebileceğiniz bir besin. Tam buğday ekmekle hazırlayacağınız sandvicin arasına ekleyeceğiniz yeşilliklerle kısa sürede doyacaksınız. SPOR SONRASI SALATA ARASI! Spordan sonra eve geldiniz ancak yemek yapacak halini kalmadı... Bu noktada yardımınıza bol yeşillikli salata kurtarcınız olacak. Üzerine ekleyeceğiniz limon suyu ve içindeki sebzelerle vitamin depolayacağınız salata ile metabolizmanızı canlandırabilirsiniz. Kilo kontrolü sağlamanızda da yardımcı olacak salata, günü sonlandırirken tokluk hissinizi alıp götürecek.