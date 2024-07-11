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Sportif Direktör Mario Branco açıkladı! Edin Dzeko takımda kalacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyordu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.07.2024 12:29
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco yaptığı açıklamada Edin Dzeko'nun takımdaki geleceğine dair ipuçları verdi. İşte detaylar...

Sportif Direktör Mario Branco açıkladı! Edin Dzeko takımda kalacak mı? Herkes bu soruyu merak ediyordu...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco 24sata önemli açıklamalarda bulundu.

Takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Edin Dzeko için de konuşan Branco, kendisinden oldukça memnun olduklarını söyledi.

"DZEKO'DAN ÇOK MEMNUNUZ"

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"Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz."

"DZEKO AYRILACAK MI?"

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"Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Deko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz."

"DZEKO PROJENİN PARÇASI"

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"Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi."

"BALKAN KOLONİMİZ VAR"

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"Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım, bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile bir Hajduk taraftarı, ailesi de öyle... Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek, İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun, onlar da kulüpten memnun."

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