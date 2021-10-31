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Sportif Yetenek Taraması ile 2 bin 769 çocuk spora yönlendirildi

31.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sportif Yetenek Taraması ile 2 bin 769 çocuk spora yönlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında, korunma ve bakım altında bulunan çocuklara yapılan Sportif Yetenek Taraması ile belirlenen 2 bin 769 çocuk, yetenekli oldukları branşlara yönlendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının iş birliğiyle yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile sporda yetenekli çocuklar tespit edilerek, yetenekli oldukları branşlarda yetiştiriliyor.

Bakanlığın Çocuk Evlerinde korunma ve bakım altında bulunan 7-12 yaş grubundaki çocukların spor kültürünün geliştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması, çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan proje kapsamında tüm illerde tarama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tesislerde yapılan test ve ölçümler sonucu, 38 olimpik branşta çocukların hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, her bir çocuk için "Spor Karnesi" hazırlandı. Tarama sonucu spora yetenekli olduğu tespit edilen 2 bin 769 çocuk başarılı oldukları branşlara yönlendirildi.

- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda madalyalar kazandılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesine öncelik veriyor.

Bakanlığın Çocuk Evlerinde yetişen çocuklardan 14'ü milli takımlarda spor yapıyor. Devlet korumasında yetişmiş milli sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda kazandıkları madalyalarla gurur yaşatıyor.

Çocuk evlerindeki 13 bin 341 çocuktan 2 bin 394'ü lisanslı spor yapıyor, 2 bin 293'ü ise lisanssız olarak sporla ilgileniyor.

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