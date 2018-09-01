SPOR

Sporting'in Galatasaray'dan Feghouli'yi istediği iddia edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2018 10:15 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de transfer dönemi kapanmasına karşın, Galatasaray'da flaş bir Feghouli gelişmesi yaşandı. Portekiz ekiplerinden Sporting'in, bu akşam bitecek transfer dönemi içerisinde Galatasaray'dan Feghouli'yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Sporting'in Galatasaray'dan Feghouli'yi istediği iddia edildi!

Sporting Lizbon'un Sofiane Feghouli için bugün Galatasaray'a teklif yapacağı iddia ediliyor.

Yönetim, Feghouli'nin satışına sıcak bakıyor. Cezayirli oyuncu da Sporting ile ücrette anlaşırsa Portekiz'in yolunu tutabilir.

Portekiz'de yaz transfer sezonu bu akşam sona erecek.

(Fotomaç)

PARTNERABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!ABD'li doktordan ölümle ilgili korkunç açıklama!
Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram: Çocukluk hayalime kavuştumGalatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram: Çocukluk hayalime kavuştum
Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Sofiane Feghouli sporting

En Çok Okunan Haberler

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı

Avrupa liglerinde biten transferler!

Avrupa liglerinde biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler!

Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalacağını açıkladı!

Burak Yılmaz Trabzonspor'da kalacağını açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, Nice'in Belhanda için yaptığı kiralama teklifini reddetti

Galatasaray, Nice'in Belhanda için yaptığı kiralama teklifini reddetti

Sporting'in Galatasaray'dan Feghouli'yi istediği iddia edildi!

Sporting'in Galatasaray'dan Feghouli'yi istediği iddia edildi!

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram: Çocukluk hayalime kavuştum

Galatasaray'ın yeni transferi Ömer Bayram: Çocukluk hayalime kavuştum

Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!

Abdurrahim Albayrak: Ömer Bayram transferiyle transfer dönemini kapattık!

Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray Ömer Bayram'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

Galatasaray'ın Vagner Love transferinden vazgeçtiği iddia edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.