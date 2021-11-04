Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta mücadelesinde Portekiz temsilcisi Sporting ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Jose Alvalade'de oynanan karşılaşmada ev sahibi Sporting, 4-0'lık skorla kazandı. 31. dakikada Pedro Goncalves'in penaltı golüyle öne geçen Sporting, Pedro Goncalves'in 38. dakikadaki 2. golüyle farkı açtı. 41. dakikada Paulinho, ilk devrenin skorunu belirledi.

Sporting'de Paredes 56. dakikada maçın skorunu ilan etti: 4-0

Siyah beyazlılarda Josef de Souza, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Sporting 6 puana ulaşırken, Beşiktaş puansız son sırada kaldı.

Devler Ligi'nde grubun bir sonraki haftasında Sporting sahasında Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Ajax'ı konuk edecek.

GRUPTA PUAN DURUMU

(12) Ajax

(6) Sporting

(6) Dortmund

(0) Beşiktaş

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş, Süper Lig'de son Hatay maçına göre ilk 11'inde 5 oyuncusunu değiştirdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, 30 Ekim'de deplasmanda Hatay ile oynadığı maça nazaran sakat olan Valentin Rossier, Domagoj Vida, Mitch Bathsuay ile teknik tercihiyle yedekte bıraktığı Umut Meraş ve Alex Teixeira'yı ilk 11'e almadı.

Beşiktaş şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero, Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, De Souza, Ghezzal, Larin, Atiba Hutchinson, Kenan Karaman. Siyah beyazlılarda, Valentin Rossier, Georges Kevin N'Koudou, Michy Batshuay, Miralem Pjanic ve Domagoj Vida maç kadrosunda yer almayarak Lizbon'a getirilmemişti.

RUBEN AMORIM'DEN AYNI 11

Sporting Lizbon teknik direktörü Ruben Amorim ise Portekiz liginde 30 Ekim'de Guimaraes'e karşı oynadıkları maçın ilk 11'ini Beşiktaş karşısında tekrarladı.

Sporting, Beşiktaş karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis, Nunes, Palhinha, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

SPORTING HIZLI BAŞLADI

Ev sahibi Sporting ilk 10 dakikada önemli pozisyonlardan yararlanamadı. 8. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Sarabia'nın arka direğe çıkarttığı topa Paulinho vuruşunu yaptı. Top direkten döndü. 9. dakikada ise sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Sarabia bir kez daha topu arka direğe kesti. Pedro Goncalves bu topa dokundu. Ersin ayağıyla müdahale ederek golü önledi.

31. DAKİKA! SPORTING ÖNE GEÇTİ

Dakikalar 29'u gösterdiğinde savunmanın arkasına atılan topa Pedro Goncalves hareketlendi. Rıdvan ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltı atışını kullanan Pedro Goncalves topu ağlara gönderdi.

SPORTING 2-0'I BULDU

Sporting, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Pedro Goncalves, vuruş açısını yaratıp şutunu çekti ve topu filelere gönderdi.

10 DAKİKADA 3. GOL

Maçta kontrolü elinde tutan Sporting, 41'de 3-0'ı buldu. Paulinho ceza sahası yayına doğru sokulup yerden sert bir vuruş yaptı ve topu direk dibinden ağlara yolladı. İlk devre bu skorla tamamlandı.

İKİNCİ DEVRE DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci devrenin başında değişikliğe gitti. Montero'nun yerine Alex Teixeiraoyuna girerken, Welinton'un stoperdeki partneri ise Mehmet Topal oldu.

BU KEZ SARABIA ATTI

Dakikalar 54'ü gösterdiğinde Sarabia'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde top Sportingli oyuncuların önünde kaldı. Kaleye çekilen şutta Ersin gole izin vermedi. 56. dakikada sol kanattan Matheus Reis'in ön direğe kestiği topu Welinton kesti. Seken top Sarabia'nın önünde kaldı. Sarabia da topu boş kaleye gönderdi.

SERGEN YALÇIN'DAN HAMLELER

dakikada Beşiktaş'ta Larin ve Atiba kenara alındı. Salih Uçan ile Can Bozdoğan oyuna girdi. Beşiktaş yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra topla daha fazla oynamaya başladı.

Siyah beyazlılarda, 77'de ise Ghezzal yerine Gökhan Töre oyuna girdi. 83'te ise sakatlanan Can Bozdoğan, 83. dakikada yerini Oğuzhan Özyakup'a bıraktı.

JOSEF'E KIRMIZI ÇIKTI

Josef orta alanda yaptığı faul sonrasında 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek sounma odasının yolunu tuttu

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sporting, 4-0 kazandı.



