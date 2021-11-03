Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını veren kanallar! Lizbon BJK maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı kaybetmişti. Şimdi ise önündeki maça odaklanmak ve maçı almak istiyor. Maçı yöneten isim Rus hakem Sergei Karasev olacak. İşte detaylar...
Bugün gerçekleştirilecek Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bugün 23.00'da Exxen üzerinden yayınlanacak. Maçı Exxen üzerinden izlemek için, "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayın. Exxen şifreli bir platform olduğu için kanalı izlemek için üyelik almanoz gerekir. Ayrıca söz konusu maç Azerbaycan televizyonu CBC Sport'tan da takip edilebilir.
Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin
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