Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını veren kanallar! Lizbon BJK maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı kaybetmişti. Şimdi ise önündeki maça odaklanmak ve maçı almak istiyor. Maçı yöneten isim Rus hakem Sergei Karasev olacak. İşte detaylar...

SPORTİNG LİZBON- BEŞİKTAŞ MAÇINI VEREN KANALLAR!

Bugün gerçekleştirilecek Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bugün 23.00'da Exxen üzerinden yayınlanacak. Maçı Exxen üzerinden izlemek için, "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayın. Exxen şifreli bir platform olduğu için kanalı izlemek için üyelik almanoz gerekir. Ayrıca söz konusu maç Azerbaycan televizyonu CBC Sport'tan da takip edilebilir.

SPORTİNG LİZBON 11'LER

Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

BEŞİKTAŞ 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin



