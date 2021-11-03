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Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını veren kanallar! Lizbon BJK maçı hangi kanalda?

03.11.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolseverler için heyecan dorukta. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bugün (3 Kasım 2021 Çarşamba) gerçekleşecek. Bu kapsamda Sporting Lizbon-Beşiktaş maçının canlı olarak nereden izleneceği merak konusu oldu. Söz konusu maç 23.00'da başlayacak. İşte detaylar...

Sporting Lizbon- Beşiktaş maçını veren kanallar! Lizbon BJK maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a konuk oluyor. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 3 maçı kaybetmişti. Şimdi ise önündeki maça odaklanmak ve maçı almak istiyor. Maçı yöneten isim Rus hakem Sergei Karasev olacak. İşte detaylar...

SPORTİNG LİZBON- BEŞİKTAŞ MAÇINI VEREN KANALLAR!

Bugün gerçekleştirilecek Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bugün 23.00'da Exxen üzerinden yayınlanacak. Maçı Exxen üzerinden izlemek için, "https://www.exxen.com/tr" adresine erişim sağlayın. Exxen şifreli bir platform olduğu için kanalı izlemek için üyelik almanoz gerekir. Ayrıca söz konusu maç Azerbaycan televizyonu CBC Sport'tan da takip edilebilir.

SPORTİNG LİZBON 11'LER

Sporting Lizbon: Adan, Feddal, Coates, Inacio, Reis, Palhinha, Matheus, Porro, Gonçalves, Sarabia, Paulinho.

BEŞİKTAŞ 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Mehmet Topal, Josef, Atiba, Ghezzal, Kenan, Larin


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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