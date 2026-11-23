Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Çarşamba 23:00 Manchester United

Sporting Lizbon ile Manchester United, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Jose Alvalade XXI sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Sporting Lizbon, son dönem performansıyla umut veriyor. Manchester United ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Lig Durumu Manchester United 19. İngiltere Premier Ligi O 11 G 1 B 5 M 5 P 8 14 Attığı Gol 23 Yediği Gol -9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Manchester United 14 / 23 İç Saha / Deplasman Performansı MU Manchester United Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 0 / 3 / 3 Gol 4 – 12

Sporting Lizbon (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.

Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 19. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Sporting Lizbon tüm kulvarlar Sporting Lizbon 4-0 UD Serra Portekiz Kupası G

Sporting Lizbon 1-0 Moreirense Portekiz Süper Ligi G

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Lizbon Şampiyonlar Ligi G

Casa Pia 0-2 Sporting Lizbon Portekiz Süper Ligi G

Sporting Lizbon 2-1 Maritimo Portekiz Lig Kupası G Manchester United M B M M B tüm kulvarlar Liverpool 4-0 Manchester United İngiltere Premier Ligi M

Manchester United 4-4 Aston Villa İngiltere Premier Ligi B

Manchester United 3-2 Roma Şampiyonlar Ligi G

Chelsea 2-0 Manchester United İngiltere Premier Ligi M

Manchester United 0-3 AFC Bournemouth İngiltere Premier Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Sporting Lizbon, son 5 maçında 5 galibiyet alarak dikkat çekiyor ve bu karşılaşmada ev sahibi olarak avantajlı bir konumda. Manchester United ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu maç öncesinde himayesinde büyük eksiklerle çıkacak.

Eksik Oyuncular Sporting Lizbon 3 eksik Nuno Santos Sotiris Alexandropoulos Zeno Debast Manchester United 7 eksik Manuel Ugarte Matheus Cunha Benjamin Sesko Carlos Baleba Karl Darlow Luke Shaw Marcus Rashford

Sporting Lizbon kadrosunda Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı), Sotiris Alexandropoulos (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zeno Debast (Sakat) yer almıyor.

Manchester United kadrosunda Manuel Ugarte (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Matheus Cunha (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Carlos Baleba (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Karl Darlow (Sakat - Kas Sakatlığı), Luke Shaw (Şüpheli) ve Marcus Rashford (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Bruno Fernandes Manchester United 4 Gol 2 Asist Bryan Mbeumo Manchester United 4 Gol 0 Asist Patrick Dorgu Manchester United 1 Gol 2 Asist Matheus Cunha Manchester United 1 Gol 2 Asist

Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bruno Fernandes, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Patrick Dorgu.