Sporting Lizbon ile Manchester United, 25 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla Jose Alvalade XXI sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Sporting Lizbon, son dönem performansıyla umut veriyor. Manchester United ise zorlu bir süreçten geçiyor.
Sporting Lizbon (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 4 gol yedi. (Portekiz Süper Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 9 gol atıp 5 gol yedi.
Manchester United (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 19. sırada.
Sporting Lizbon, son 5 maçında 5 galibiyet alarak dikkat çekiyor ve bu karşılaşmada ev sahibi olarak avantajlı bir konumda. Manchester United ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti ve bu maç öncesinde himayesinde büyük eksiklerle çıkacak.
Sporting Lizbon kadrosunda Nuno Santos (Sakat - Diz Sakatlığı), Sotiris Alexandropoulos (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Zeno Debast (Sakat) yer almıyor.
Manchester United kadrosunda Manuel Ugarte (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Matheus Cunha (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Benjamin Sesko (Sakat - Bacağından Sakat), Carlos Baleba (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Karl Darlow (Sakat - Kas Sakatlığı), Luke Shaw (Şüpheli) ve Marcus Rashford (Şüpheli) yer almıyor.
Manchester United kadrosunda en çok gol atan oyuncu 4 golle Bruno Fernandes, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Patrick Dorgu.
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