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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

22.12.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 9 milyon 162 bin 823 lira oldu. Bu rakam bir önceki gün 17 milyon 621 bin 464 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 6 bin 923 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı 1 milyon 324 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 7 bin 131 lira 71 kuruş, satış fiyatı 6 bin 716 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 264 milyon 608 bin 565 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 267 milyon 676 bin 611 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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