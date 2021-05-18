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Spot piyasada elektrik fiyatları

18.05.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 550 lira, en düşük 325 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12 artarak 205 milyon 810 bin 668 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 550 lira, en düşük saat 06.00'da 325 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 381 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 382 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 578 lira, en düşük 300 liradan işlem gördü.

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