Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,1 artarak 1 milyar 748 milyon 923 bin 86 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00-11.00 ve 14.00-22.00 arasında 4 bin lira, en düşük 05.00'te 2 bin 314 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 445 lira 86 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 520 lira 43 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin lira, en düşük 2 bin 199 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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