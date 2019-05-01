Spotify 100 milyon ücretli aboneyi devirmiş durumda

Spotify cephesinden gelen açıklamalara göre; firma 100 milyon ücretli yani Premium üyeyi geride bırakmış durumda. Ayrıca firma toplamda 210 milyon adet ücretli ve ücretsiz kullanıcıya da sahip. Spotify cephesi için oldukça sevindiri olan bu durum maalesef ki Amerika’da tam tersi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri’nde Spotify’ın en büyük rakibi Apple Music’in 28 milyon kullanıcısı bulunurken, Spotify’ın ise kullanıcı sayısı 26 milyon seviyesinde.

iPhone kullanıcılarının çoğu genellikle tercihini Apple Music’ten yana kullanıyor. Daha sade arayüz ve Spotify’a göre daha yüksek çözünürlük sunan Apple Music, ilerleyen yıllarda muhtemelen Spotify’ın tahtını ele geçirecek.

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