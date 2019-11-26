Spurs - Lakers maçına LeBron James damga vurdu

NBA'de son dönemin en formda takımlarından Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs’e konuk oldu.

Lakers, LeBron James’in 33 sayı, 14 asistlik enfes performansıyla rakibini 104-114 ile mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü.

Üst üste 8. maçını kazanan lig lideri, bu sonuçla 15-2'lik galibiyet serisi yakaladı.

ANTETOKOUNMPO 50 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Milwaukee Bucks ise yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 122-118 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz'da Bojan Bogdanovic 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.

76ERS'TA EMBIID SAYI ATAMADI

Son şampiyon Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 25 sayı ve 7 ribaunt, Fred VanVleet'in 24 sayı ve 8 asistle oynadığı maçta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 101-96 yendi.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, sonradan oyuna girerek yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadelede 9 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın yıldızı Joel Embiid ise kariyerinin en kötü performansını sergileyerek 11'de 0 isabetle mücadeleyi 0 sayıyla tamamladı.