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Spurs - Lakers maçına LeBron James damga vurdu

NBA HABERLERİ  | 26.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

NBA'de Los Angeles Lakers deplasmanda San Antonio Spurs’ü 114-104 yenerken, LeBron James 33 sayı, 14 asistlik performansıyla maça damga vurdu.

Spurs - Lakers maçına LeBron James damga vurdu

NBA'de son dönemin en formda takımlarından Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs’e konuk oldu.

Lakers, LeBron James’in 33 sayı, 14 asistlik enfes performansıyla rakibini 104-114 ile mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü.

Üst üste 8. maçını kazanan lig lideri, bu sonuçla 15-2'lik galibiyet serisi yakaladı.

ANTETOKOUNMPO 50 SAYIYLA YILDIZLAŞTI

Milwaukee Bucks ise yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun 50 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Utah Jazz'ı 122-118 mağlup etti.

Sezonun 14. galibiyetine ulaşan Bucks'ta Wesley Matthews 19 sayı, oyuna sonradan girerek yaklaşık 16 dakika süre alan milli oyuncu Ersan İlyasova ise 9 sayı, 5 ribaunt ve 1 top çalmayla oynadı.

Bu sezon 6. kez kaybeden Jazz'da Bojan Bogdanovic 24, Donovan Mitchell 20, Joe Ingles 15 sayı kaydetti.

76ERS'TA EMBIID SAYI ATAMADI

Son şampiyon Toronto Raptors, Pascal Siakam'ın 25 sayı ve 7 ribaunt, Fred VanVleet'in 24 sayı ve 8 asistle oynadığı maçta konuk ettiği Philadelphia 76ers'ı 101-96 yendi.

Philadelphia 76ers'ta milli oyuncu Furkan Korkmaz, sonradan oyuna girerek yaklaşık 16 dakika süre aldığı mücadelede 9 sayı, 3 ribaunt ve 1 asist üretirken, takımın yıldızı Joel Embiid ise kariyerinin en kötü performansını sergileyerek 11'de 0 isabetle mücadeleyi 0 sayıyla tamamladı.

CEDİ OSMAN'DAN 15 SAYI

Doğu Konferansı temsilcilerinin son dakikaya kadar çekişmeli geçen mücadelesinde Brooklyn Nets, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 108-106 mağlup etti.

Bu sezon 9. kez kazanan Nets'te Jarrett Allen 22 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparken, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers'ta Jordan Clarkson 23 sayı, Larry Nance 20 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman 15 sayı, 3 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokluk performans sergiledi.

SONUÇLAR
Detroit Pistons-Orlando Magic: 103-88
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 126-114
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 106-108
Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 113-125
Miami Heat-Charlotte Hornets: 117-100
Boston Celtics-Sacramento Kings: 103-102
Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 101-96
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 122-118
Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 94-117
San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 104-114
Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 97-100

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi Giannis Antetokounmpo milwaukee bucks

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