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Squid Game 2. sezon var mı, ne zaman gelecek? Netflix Squid Game dizisi yeni sezon tarihi belli mi?

05.11.2023 17:37 | Son Güncelleme:
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Squid Gamze dizisi 2. sezon var mı, ne zaman sorularının yanıtı merak ediliyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan Squid Game dizisinin ilk sezonu izleyicisiyle buluştu. Çeşitli oyunlarla yarışmacıları zor sınavların beklediği Squid Game'in 2. sezonuna ilişkin detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Squid Game 2. sezon var mı, ne zaman gelecek? Netflix Squid Game dizisi yeni sezon tarihi belli mi?

Squid Game 2. sezon var mı, ne zaman gelecek? Netflix Squid Game dizisi yeni sezon tarihi belli mi?

Squid Game 2. sezon araştırmaları dizinin yeni sezonunun yayınlanmasıyla beraber hız kazandı. Netflix'in dünyaca ünlü dizisi Squid Game'in ilk sezon bölümlerini yayınladı. Dizi severlerin gündeminde Squid Game'in 2. sezonu yer aldı. İşte Netflix Squid Game dizisi 2. sezona ilişkin merak edilen detaylar....

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı. Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.

squid game

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

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