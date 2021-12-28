Squid Game 2. ve 3. sezonu çıkacak mı? Squid Game 2. ve 3. sezon ne zaman çıkacak?

Dünya çapında büyük yankı uyandıran Squid Game dizisinin ilk sezonunu bitiren seyircilerinin gözleri, dizinin 2. ve 3. sezonunun ne zaman geleceğine dair yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Müzikleri, oyunları ve senaryosu ile dünya çapında oldukça dikkat çeken Squid Game dizisi hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Squid Game dizisinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, 2. ve 3. sezon için dizinin hayranlarını sevindirecek türden açıklama yaptı.

SQUİD GAME 2. VE 3. SEZON ÇIKACAK MI?

Squid Game'in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 3. sezon açıklamalarında bulundu. Hwang Dong-hyuk, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" diye konuştu. Hwang, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Popüler dizinin 3. sezonu için görüşmelerin sürdüğünü belirten ünlü yönetmen, sürecin olumlu sonuçlanacağını belirtmişti. “Bize başka seçenek bırakmadınız” ifadelerini kullanmış ve 2. sezon üzerinde çalıştıklarını kaydetmişti. Squid Game'in kazananı Gi-hun‘un hikayesinin gelecek sezonda işleneceği belirtildi.

90 ÜLKENİN LİSTESİNDE ZİRVEYE ULAŞMIŞTI!

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre, Squid Game ilk dört haftada 132 milyon kullanıcıya ulaşmış ve 90 ülkenin listelerinde zirveye yerleşmişti. Tüm zamanların en çok izlenen içeriği olan Squid Game, toplam 1,65 milyar saatlik izlenmeye ulaşmıştı. Dizi, Gotham Ödülleri ve Altın Küre de dahil olmak üzere bir çok ödüle layık görüldü.



