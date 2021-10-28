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Squid Game'e rakip geliyor! Apple imzalı Kore dizisi Dr. Brain'den ilk fragman yayınlandı

28.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzlenme rekorları kıran Netflix yapımı Squid Game’e rakip olarak gösterilen Apple TV+ imzalı Kore dizisi Dr. Brain’den ilk fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Dijital içerik platformlarının devi sayılan Netflix'in global çapta olay yaratmış Güney Kore yapımı Squid Game dizisine rakip geliyor. Apple şirketi Apple TV+ için yeni bir Güney Kore yapımı diziyle gündeme düştü. Yapımın başrolünde ve yönetmen koltuğunda tanıdık isimler görülürken ilk fragmanı yayınlanan Dr. Brain dizi severler tarafından merak konusu oldu.

Özellikle izlenme rekorları kıran Squid Game dizisinden sonra herkesin Güney Kore yapımı işlere ilgi duymaya başlaması da yeni proje bekleyenlere müjde oldu.

DR. BRAIN HAKKINDA

Dizinin ana karakteri Dr. Brain, ailesinin gizemli bir kayaya kurban olmasıyla bir trajedi yaşayan beyin bilimcisi olarak ölülerin anılarına ulaşmaya çalışıyor. Brain, ailesinin ölümünün arkasındaki gizemi çözmek istemektedir. Dizinin yazarlığını, yönetmenliğini ve yapımcılığını Kim Jee-woon üstleniyor. Dizinin başrolündeyse daha önce Parasite filminde gördüğümüz başarılı aktör Lee Sun-kyun yer alıyor.

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