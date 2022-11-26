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Squid Game'in yıldızı oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması

26.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Küre ödüllü oyuncu O Yeong-su (78), geçtiğimiz yıllarda bir kadını taciz etmekle suçlanıyor. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

Squid Game'in yıldızı oyuncu O Yeong-su'ya taciz suçlaması

Squid Game dizisinde Oh Il-nam karakterini canlandıran oyuncu Oh Yeong-su, Güney Kore'de cinsel tacizle suçlandı. Güney Kore yerel basınında yer alan haberlere göre O Yeong-su, iddiaları yalanladı.

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BBC'nin aktardığına göre, cinsel tacize maruz kaldığını iddia eden kadın ilk olarak geçen yıl aralık ayında polise şikayette bulundu. Dava dosyası, O Yeong-su aleyhine herhangi bir suçlama yapılmadan nisan ayında kapatıldı. Suwon'daki savcılık ofisi, Yeong-su'nun ısrarla reddettiği iddiaları araştırmak için davayı yeniden açtı.

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Ünlü oyuncu daha önce iddialar hakkında kadının ellerini tuttuğunu ifade ederek kadından özür dilemişti. Ancak özür dilemesinin tüm iddiaları kabul ettiği anlamına gelmediği de vurgulamıştı.

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Squid Game Oyuncu karakteri

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