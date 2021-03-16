Srebrenitsa soykırımını anlatan “Nereye Gidiyorsun Aida” filmi Bosna Hersek'in Oscar adayı oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve bu yıl 93. kez sahiplerini bulacak olan Akademi Ödülleri’nin adayları açıklandı. 25 Nisan 2021'de Kaliforniya'daki Dolby Theatre'da sahiplerini bulacak olan 2021 Oscar Ödülleri adayları listesine Bosna Herkesli yönetmen Jasmila Zbanic'in TRT ortak yapımı olan Nereye Gidiyorsun, Aida ( Quo Vadis, Aida) filmi damga vurdu.

Bosna Hersek Film Çalışanları Birliği'nden yapılan açıklamada, TRT ortak yapımı olan ve daha önce Venedik ile Toronto film festivallerinde gösterilen “Nereye Gidiyorsun, Aida” (Quo Vadis, Aida?) filminin 93. Oscar Ödüllerinde "En İyi Uluslararası Film" dalında Bosna Hersek'in adayı olduğu bildirildi.

Açıklamada, 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımını mercek altına alan filmin, 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de yarıştı ve "En İyi Film" ödülünü almaya hak kazandı.

“NEREYE GİDİYORSUN, AİDA” FİLMİ KONUSU

“Nereye Gidiyorsun, Aida” filmi Bosna Hersek, Türkiye, Romanya, Avusturya, Polonya, Hollanda, Almanya, Norveç ve Fransa ortak yapımı olarak seyircisiyle buluştu. “Nereye Gidiyorsun, Aida” filmi 1995 senesinde Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrinde, Sırp askerleri tarafından kadınların ve çocukların da içinde olduğu on binlerce Bosnalı'nın katledildiği soykırım günlerini anlatıyor. Film, soykırım günlerinde bir Birleşmiş Milletler üstünde geçiyor.



