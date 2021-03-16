Avatar 12 yıl ardından gişe rekortmenliği tacını Avengers: Endgame’den geri aldı

James Cameron yönetmenliğindeki "Avatar", Çin'de yeniden gösterime girdi. James Cameron ve Marvel arasındaki gişe rekoru savaşı, 2019 yılında Avengers: Endgame'in vizyona girmesiyle alevlenmişti. Endgame, gelmiş geçmiş en büyük gişesini yapma unvanını Avatar'ın elinden birkaç ay içerisinde almıştı. Şimdi ise Avatar'ın gişe rekorunu yeniden göğüsledi açıklandı.

Çin’de yeniden gösterime girmesinden sonra yükselişe geçen Avatar filmine ilk tebrik ise Marvel ekibinden geldi. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Marvel ekibi yönetmen James Cameron ve yapımcı Jon Landau’yu kutladı.





