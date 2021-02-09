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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

09.02.2021 16:11 | Son Güncelleme:
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Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Hassen, Adıyaman'da ziyaretlerde bulundu

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen, Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Büyükelçi Hassen, Vali Mahmut Çuhadar ile Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamlarında ziyaret etti.

Sri Lanka'da 2019 yılında otel ve kiliselere düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un, kentteki mezarlarını ziyaret eden Hassen, merhumların aileleriyle de görüştü.

Hassen ayrıca, Adıyaman'da Yiğit Ali Çavuş'un adının verildiği okulda incelemelerde bulundu.

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