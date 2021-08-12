St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini İsmail Çipe koruyacak

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Çipe'ye destek yağdı.

TARAFTARLAR, İSMAİL ÇİPE'YE GÜVENİYOR

St. Johnstone'la İstanbul'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine rövanş maçında Galatasaray'ın kalesini İsmail Çipe koruyacak. Avrupa Ligi play-off biletinin kazanılacağı maçta formayı giyecek 26 yaşındaki kaleciye sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.



