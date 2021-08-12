SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini İsmail Çipe koruyacak

St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini İsmail Çipe koruyacak

12.08.2021 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'la İskoçya'da karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda kaleyi ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine İsmail Çipe koruyacak. Ucunda Avrupa Ligi play-off karşılaşması olan bu maçta görev alacak Çipe'ye, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.

St. Johnstone maçında Galatasaray kalesini İsmail Çipe koruyacak

Galatasaray ile St. Johnstone, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında İskoçya'da karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bu karşılaşmada kaleyi İsmail Çipe'nin koruyacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Çipe'ye destek yağdı.

TARAFTARLAR, İSMAİL ÇİPE'YE GÜVENİYOR

St. Johnstone'la İstanbul'da oynanan ve 1-1 biten ilk maçta kırmızı kart gören Muslera'nın yerine rövanş maçında Galatasaray'ın kalesini İsmail Çipe koruyacak. Avrupa Ligi play-off biletinin kazanılacağı maçta formayı giyecek 26 yaşındaki kaleciye sarı-kırmızılı taraftarlardan destek yağdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'de Pelkas'ın omzu çıktıF.Bahçe'de Pelkas'ın omzu çıktı
PARTNERRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildiRTÜK, Aşk Mantık İntikam dizisine acımadı! En üst sınırdan para cezası kesildi
Galatasaray, İskoçya'da tur peşinde! Galatasaray, İskoçya'da tur peşinde!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ın yeni yengesi Thais Cristina Teixeira

Beşiktaş'ın yeni yengesi Thais Cristina Teixeira

TFF açıkladı! O kural kalktı

TFF açıkladı! O kural kalktı

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor yolcusu

Sadık Çiftpınar Yeni Malatyaspor yolcusu

Ersun Yanal F.Bahçe'den transfer yapıyor

Ersun Yanal F.Bahçe'den transfer yapıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

İşte Caner Erkin'in yeni takımı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Beşiktaş'ta Steven Caulker sesleri

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Messi, gözyaşlarına hakim olamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.