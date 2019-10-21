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St Pauli taraftarı, tribünde terör örgütü propagandası yaptı

ALMANYA HABERLERİ  | 21.10.2019 14:47 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği için Türk futbolcu Enver Cenk Şahin’i geçen hafta kadro dışı bırakan Alman St. Pauli kulübünün taraftarları, tribünde terör örgütü YPG/PKK’ya destek vererek skandala imza attı.

St Pauli taraftarı, tribünde terör örgütü propagandası yaptı

Alman İkinci Futbol Ligi’nin 10. haftasında Darmstadt ekibiyle sahasında karşılaşan St. Pauli’nin taraftarları, maç sırasında tribünde terör örgütü YPG/PKK lehine pankart ve terör örgütüne ait flamalar açtı.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, tribünden çekilen fotoğraflar eklenerek skandala dikkat çekildi ve statta terör örgütü propagandası yapılmasına tepki gösterildi.

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Alman siyasetçilerinin ve medyanın bu fotoğraflara nasıl bir tepki göstereceğinin merak edildiği belirtilen paylaşımda, “Çünkü statlarda siyasetin yeri olmadığı gerekçesiyle günlerden beri Türk ve Türk kökenli futbolcular asker selamından dolayı hedefe koyuldular." ifadesi kullanıldı.

Türk A Milli Takımı’nda oynayan futbolcular asker selamı verdikleri için Alman basınında eleştirilmiş, Alman futbol kulüpleri de bünyesinde bulundurdukları Türk ve Türk kökenli futbolcuları maçlarda asker selamı vermemeleri konusunda uyarmıştı.

Futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından geçen hafta, "Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle" şeklinde paylaşım yaparak, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini bildirmişti.

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St. Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Şahin'in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtilmiş, bu kararın alınma gerekçesi olarak da kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterilmişti.

Enver Cenk Şahin'e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedilmişti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İnşallah birgün başınıza musallat olurlar da görürsünüz ne b.k olduklarını
hitlerin soyundan başka ne beklenirdi ?
kansızlar
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