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Stackhowiak: Kariyerimin en unutulmaz 2 yılını Denizli'de yaşadım

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 26.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Polonyalı file bekçisi Adam Stackhowiak, kararının gerekçesinin maddi olmadığını belirterek, "Liglerin tekrar başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizlispor'a zarar vermemek adına şu anda fesih yapmamın nedenlerini açıklamayı uygun görmedim. Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım" ifadelerini kullandı.

Stackhowiak: Kariyerimin en unutulmaz 2 yılını Denizli'de yaşadım

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden 33 yaşındaki kaleci Adam Stackhowiak, hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Deneyimli eldiven, camiada büyük şaşkınlık yaratan kararıyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle Türk halkının Ramazan ayını kutlarım. Son günlerde kontratımı feshetmemden dolayı bazı haberleri görünce bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Denizlispor Kulübü'nün açıkladığı gibi ödenmemiş iki aylık maaşımı öne sürüp fırsatçılık yapıp sözleşmemi feshetmedim.

Ocak, Şubat, Mart ayı maaşlarımı alamadığımdan dolayı yasal hakkımı kullanarak 15 günlük bir ihtar çektim ve bu süre içerisinde ödeme yapılmadığından dolayı fesih hakkını elde ettim. Yalnız maddi sebeplerden dolayı yapmadığımı büyük Denizlispor taraftarının bilmesini isterim. Bu ana kadar ilk sezon 32 maç, ikinci sezon 26 maç büyük bir onurla formamı taşıdım. Hedefim sadece maddi şeyler olsaydı bunu geçen sezon altı ay maaş alamadığımda yapardım. Kariyerimin hiçbir döneminde fesih hakkı kazanmak için ihtarname çekmemiş biri olarak bunu ne yazık ki yapmak durumunda kaldım. Liglerin tekrar başlayacak olmasından dolayı bu süreçte Denizlispor'a zarar vermemek adına şu anda fesih yapmamın nedenlerini açıklamayı Denizli şehri ve Denizlispor taraftarı için uygun görmedim.

Denizli şehri ve büyük Denizlispor taraftarı bilsin ki kariyerimin en güzel ve en unutulmaz iki yılını Denizli'de yaşadım. Şampiyonluğa giden zorlu yolda ve bu sene Süper Lig mücadelemizde desteklerini ve sevgilerini hep hissettim. Ben de bu duygulara sahadaki performansımla karşılık vermeye gayret ettim. Umuyorum bunda bir nebze de olsa başarılı olmuşumdur. Sizleri asla unutmayacağım, her zaman kalbimde olacaksınız."

(DHA)

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