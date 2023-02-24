Doğal gaz nasıl yazılır, doğal gaz yazımı nasıl olmalıdır? Doğal gaz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, tarihi ve kültürel olarak köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Diğer dillere nazaran kelime haznesine ve yazım kuralları başlıca öncelikleri arasındadır. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte pek çok kapsamlı ve oldukça fazla sözcüklerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Bu sözcükler zamanla çeşitli ekler alarak yeni türetilmiş sözcüklerin oluşmuştur. Sözcüklerin zenginliği, telaffuz sıkıntıları dolayısıyla birçok kelimenin söylemi bilinirken nasıl yazıldığı konusunda bilgi yanlışları vardır.
Türkçe, zengin kelime haznesini asırlardır sürdürür. Doğal gaz sözcüğü de geçmişten bugüne halk arasında sık sık kullanılan sözcükler arasındadır. Kelime, çeşitli anlamlara gelen doğal ve gaz sözcüklerinden meydana gelmiştir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı da TDK kurallarına göre belirlenmektedir. TDK’ye göre bazı sözcükler bitişik yazılırken bazılarının ayrı yazılması gerekir. Doğal gaz yazımı ise ayrıca merak konusudur. TDK’ye göre doğal gaz kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:
Günümüzde doğal gaz sözcüğü pek çok yerde bulunur. Sık sık kullanım görmesi de çeşitli yazım yanlışlarına sebep olabilir. Bu durumda "Doğal gaz bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır" sorusu kafalarda yer edinir. Birleşik ve cins isim olarak tanımlanabilen doğal gaz TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Doğal gaz doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler: