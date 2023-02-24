EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Doğal gaz nasıl yazılır, doğal gaz yazımı nasıl olmalıdır? Doğal gaz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Doğal gaz nasıl yazılır, doğal gaz yazımı nasıl olmalıdır? Doğal gaz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

17.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe geçmişten bugüne zengin kelime haznesiyle var olmuştur. Dilimiz arasında basit, türemiş ve birleşik olmak üzere 3 sözcük türü bulunur. Bazı kelimelerin ayrı mı bitişik mi yazıldığı da sıklıkla karıştırılır. Doğal gaz kelimesi de gün içerisinde sıklıkla kullanılan birleşik sözcüklerden biridir. Günümüzde sık sık kullanıldığı da ayrıca görülür. Peki, doğal gaz sözcüğünün yazımı nasıl olmalıdır?

Doğal gaz nasıl yazılır, doğal gaz yazımı nasıl olmalıdır? Doğal gaz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, tarihi ve kültürel olarak köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Diğer dillere nazaran kelime haznesine ve yazım kuralları başlıca öncelikleri arasındadır. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte pek çok kapsamlı ve oldukça fazla sözcüklerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Bu sözcükler zamanla çeşitli ekler alarak yeni türetilmiş sözcüklerin oluşmuştur. Sözcüklerin zenginliği, telaffuz sıkıntıları dolayısıyla birçok kelimenin söylemi bilinirken nasıl yazıldığı konusunda bilgi yanlışları vardır.

Akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü nasıl yazılır?

Doğal gaz nasıl yazılır?

Türkçe, zengin kelime haznesini asırlardır sürdürür. Doğal gaz sözcüğü de geçmişten bugüne halk arasında sık sık kullanılan sözcükler arasındadır. Kelime, çeşitli anlamlara gelen doğal ve gaz sözcüklerinden meydana gelmiştir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı da TDK kurallarına göre belirlenmektedir. TDK’ye göre bazı sözcükler bitişik yazılırken bazılarının ayrı yazılması gerekir. Doğal gaz yazımı ise ayrıca merak konusudur. TDK’ye göre doğal gaz kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

  • Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.
  • Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı
  • Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.
Yanı sıra nasıl yazılır? Yanı sıra nasıl yazılır?

Doğal gaz ayrı mı yazılır?

Günümüzde doğal gaz sözcüğü pek çok yerde bulunur. Sık sık kullanım görmesi de çeşitli yazım yanlışlarına sebep olabilir. Bu durumda "Doğal gaz bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır" sorusu kafalarda yer edinir. Birleşik ve cins isim olarak tanımlanabilen doğal gaz TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Doğal gaz doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Evde doğal gaz kaçağı olduğu için evi terk etmek zorunda kaldık. (Doğru kullanım)
  • Artık evimizde soba yerine doğalgaza geçiş yapacağız. (Yanlış kullanım)
Hafta içi nasıl yazılır? Hafta içi nasıl yazılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.