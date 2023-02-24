Doğal gaz nasıl yazılır, doğal gaz yazımı nasıl olmalıdır? Doğal gaz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe, tarihi ve kültürel olarak köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Diğer dillere nazaran kelime haznesine ve yazım kuralları başlıca öncelikleri arasındadır. Geçmişten günümüze kadar olan süreçte pek çok kapsamlı ve oldukça fazla sözcüklerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Bu sözcükler zamanla çeşitli ekler alarak yeni türetilmiş sözcüklerin oluşmuştur. Sözcüklerin zenginliği, telaffuz sıkıntıları dolayısıyla birçok kelimenin söylemi bilinirken nasıl yazıldığı konusunda bilgi yanlışları vardır.

Doğal gaz nasıl yazılır?

Türkçe, zengin kelime haznesini asırlardır sürdürür. Doğal gaz sözcüğü de geçmişten bugüne halk arasında sık sık kullanılan sözcükler arasındadır. Kelime, çeşitli anlamlara gelen doğal ve gaz sözcüklerinden meydana gelmiştir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı da TDK kurallarına göre belirlenmektedir. TDK’ye göre bazı sözcükler bitişik yazılırken bazılarının ayrı yazılması gerekir. Doğal gaz yazımı ise ayrıca merak konusudur. TDK’ye göre doğal gaz kelimesinin anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz.

Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı

Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.

Doğal gaz ayrı mı yazılır?

Günümüzde doğal gaz sözcüğü pek çok yerde bulunur. Sık sık kullanım görmesi de çeşitli yazım yanlışlarına sebep olabilir. Bu durumda "Doğal gaz bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır" sorusu kafalarda yer edinir. Birleşik ve cins isim olarak tanımlanabilen doğal gaz TDK kurallarına göre ayrı yazılmalıdır. Doğal gaz doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

Evde doğal gaz kaçağı olduğu için evi terk etmek zorunda kaldık. (Doğru kullanım)

Artık evimizde soba yerine doğalgaza geçiş yapacağız. (Yanlış kullanım)



