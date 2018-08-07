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Stan Kroenke'den Arsenal için 2.33 milyar dolarlık teklif

İNGİLTERE HABERLERİ  | 07.08.2018 17:19 | Son Güncelleme

Amerikalı iş adamı Stan Kroenke, Arsenal'ı satın almak için 2,33 milyar dolarlık bir teklif yaptı.

Stan Kroenke'den Arsenal için 2.33 milyar dolarlık teklif

Arsenal'in hissedarlarından ve NBA takımlarından Denver Nuggets'ın sahibi olan iş adamı Stan Kroenke, kulübün tamamını satın almak için teklif yaptı. Pazarlık masasındaki teklifin 2,33 milyar dolar olduğu ifade ediliyor…

Arsenal hisselerinin yüzde 67’sini elinde bulunduran Kroenke, kalan hisseleri almak için çaba harcıyor. (Skor)

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arsenal Stan Kroenke

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