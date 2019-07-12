Stanley Kubrick'in 3 senaryosu ortaya çıktı

Stanley Kubrick’in ortaya çıkan 3 senaryosu, yönetmenin ikinci eşi, dansçı ve oyuncu olan Ruth Sobotka ile evliliğinde sorunlar yaşadığı 1954-1956 yılları arasında kaleme aldığı anlaşılıyor. Senaryolar evlilik, kıskançlık ve aldatma gibi temalar etrafında şekilleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; daktiloyla yazılan senaryo "Evli Adam" adındaki senaryo ve üzerinde el yazısıyla alınan notlar toplam 35 sayfa. "Mükemmel Evlilik" ismindeki senaryoda da el yazısı notlar ve 7 sayfalık sahneler yer alıyor. "Kıskançlık" adındaki 13 sayfalık senaryoda ise evli bir çift arasında yaşanan kavgalar kaleme alınıyor.

Kubrick'in "Evli Adam" adındaki senaryosunun açılış cümlesinde, "Evlilik tatlının başta servis edildiği uzun bir yemek gibidir" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Bir kişiyle sürekli aynı hayatı yaşamak "tüylerden oluşmuş bir yatak içinde boğulmaya" benzetiliyor.

Sinema tarihinin en önemli isimlerinden biri olan yönetmenin keşfedilen son senaryoları Londra'daki Arts London Üniversitesi'ndeki arşivine yönlendirildi.