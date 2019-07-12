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Stanley Kubrick'in 3 senaryosu ortaya çıktı

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SİNEMA TV  | 12.07.2019 15:12 | Son Güncelleme

Efsanevi yönetmen Stanley Kubrick'in daha önce bilinmeyen üç senaryo çalışması ortaya çıktı.

Stanley Kubrick'in 3 senaryosu ortaya çıktı

Stanley Kubrick’in ortaya çıkan 3 senaryosu, yönetmenin ikinci eşi, dansçı ve oyuncu olan Ruth Sobotka ile evliliğinde sorunlar yaşadığı 1954-1956 yılları arasında kaleme aldığı anlaşılıyor. Senaryolar evlilik, kıskançlık ve aldatma gibi temalar etrafında şekilleniyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; daktiloyla yazılan senaryo "Evli Adam" adındaki senaryo ve üzerinde el yazısıyla alınan notlar toplam 35 sayfa. "Mükemmel Evlilik" ismindeki senaryoda da el yazısı notlar ve 7 sayfalık sahneler yer alıyor. "Kıskançlık" adındaki 13 sayfalık senaryoda ise evli bir çift arasında yaşanan kavgalar kaleme alınıyor.

Kubrick'in "Evli Adam" adındaki senaryosunun açılış cümlesinde, "Evlilik tatlının başta servis edildiği uzun bir yemek gibidir" ifadesinin kullanıldığı görülüyor. Bir kişiyle sürekli aynı hayatı yaşamak "tüylerden oluşmuş bir yatak içinde boğulmaya" benzetiliyor.

Sinema tarihinin en önemli isimlerinden biri olan yönetmenin keşfedilen son senaryoları Londra'daki Arts London Üniversitesi'ndeki arşivine yönlendirildi.

kubrick

Hayatının çoğunu İngiltere'de geçiren Amerikalı yönetmen Kubrick, 1999 yılında Tom Cruise ve Nicole Kidman'ın oynadığı Gözleri Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut) filmini tamamlamasının kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Filmde, dışarıdan tamamen mutlu görünen bir çiftin psiko-seksüel meceralarını; kabuslarla dolu bir hayal alemini konu alıyor.

1928 doğumlu olan Kubrick'in çektiği 13 film arasında Cinnet, 2001: Bir Uzay Destanı, Otomatik Portakal, Full Metal Jacket, Zafer Yolları ve Spartaküs var.

'1950'li yıllara ışık tutması açısından önemli'

Bangor Üniversitesi'nde film çalışmaları alanında uzman olan Prof. Nathan Abrams, ortaya çıkan bu yeni yazıların Kubrick'in "kariyerinde en az anlaşılan dönemi olan 1950'li yıllara ışık tutması açısından" önemli olduğunu söyledi.

O dönem eşi olan Sobotka'nın Kubrick üzerinde etkisi olduğunu vurgulayan Abrams, çiftin Los Angeles'ta yaşadığı dönemde işlerin iyi gitmediğini aktardı.

1957 yılında Sobotka ile boşanan Kubrick, 1958 yılında oyuncu Christiane Susanne Harlan ile evlenmiş ve hayatının geri kalanını beraber geçirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Stanley Kubrick Ruth Sobotka Eyes Wide Shut Cinnet

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