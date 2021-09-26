Star'ın yeni dizisi Benim Hayatım'ın çekimleri başladı! Setten ilk kareler geldi

Yeni dizi Benim Hayatım, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında Star'dabaşlıyor. Başrollerinde Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak’ın yer aldığı Benim Hayatım setinden ilk kareler servis edildi.

Yapımcılığını BVB Yapım’ın (Bahadır Özdener) üstlendiği Benim Hayatım setinden ilk kareler geldi. Dizinin genel yönetmenliğini Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Orkun Çatak oturuyor.

Senaryosunu ise Saadettin Tolan ve Ali Buhara Mete’nin kaleme aldığı Benim Hayatım, hayallerinden asla vazgeçmeyen ve ailesiyle beraber İstanbul’a taşınan bir kızın öyküsünü konu alıyor.



Benim Hayatım'ın oyuncu kadrosunda ise Nilsu Berfin Aktaş, Genco Özak, Savaş Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Nilüfer Açıkalın, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu ve Belgin Şimşek gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Çekimleri İstanbul’da devam edecek Benim Hayatım, yakında Star’da.

