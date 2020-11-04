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Star'ın yeni dizisi Sol Yanım'dan ilk bölüm fotoğrafları

04.11.2020 11:29 | Son Güncelleme:
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Star'ın yeni dizisi Sol Yanım'dan ilk bölüm fotoğrafları

Star TV'nin merakla beklenen; başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin'in yer aldığı yeni dizisi Sol Yanım'ın ilk bölüm fotoğrafları yayımlandı.

Star’ın yeni dizisi ‘Sol Yanım’ın merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı büyük merak uyandırdı. Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

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Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

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Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

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SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE

Sol Yanım seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

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