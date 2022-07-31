MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Star Trek'te ‘Uhura’ rolünü canlandıran Nichelle Nichols hayatını kaybetti

Star Trek'te ‘Uhura’ rolünü canlandıran Nichelle Nichols hayatını kaybetti

31.07.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran efsane bilim kurgu dizisi Star Trek'te (Uzay Yolu) ‘Uhura’ karakterini canlandıran Nichelle Nichols, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Star Trek'te ‘Uhura’ rolünü canlandıran Nichelle Nichols hayatını kaybetti

Nichelle Nichols'ın ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook'tan duyurdu.

Eski menajeri Zachery McGinnis de ölümü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Bayan Nichols, 2015 yılında felç geçirmişti.

FZBI0ZvXgAAvrqR

Nichelle Nichols, 1960'larda orijinal “Uzay Yolu” serisinde iletişim şefi Uhura rolüyle tanınmıştı. 60'ların ABD'sinde siyah bir kadının dizide önemli görevleri olan bir subayı canlandırması o yıllarda gündem olmuştu. Yıldız gemisi Enterprise'ın köprüsünde Bayan Nichols, amamı erkek olan subaylar arasında göze çarpıyordu. Uhura, siyahların tam eşitlikten yararlanacağı umutlu bir geleceğin örneği olarak, komuta dördüncüsü olarak sunuldu.

Nichols, teğmenlikten komutanlığa terfi eden Uhura'yı 1979 ve 1991 yılları arasında “Star Trek”in altı uzun metrajlı filminde de yeniden canlandırdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
G.Saray'ın yeni yıldızının eşinden çay isyanı! "Son 10 gündür..."G.Saray'ın yeni yıldızının eşinden çay isyanı! "Son 10 gündür..."
Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."Kardeşinin anlattıkları şoke etti! "Abim çocukken hap içip..."
İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor İbrahim Tatlıses meşhur etmişti! Çöp evde yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

İlk maaşıyla babasına hediye almıştı! Cenazede yürek yakan feryat

Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

Hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 212 bin lira...

Hesabına bakınca gözlerine inanamadı! Tam 212 bin lira...

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

İlginizi Çekebilir

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

'Küçük Kahraman'! Cesareti karşısında herkesin dili tutuldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.