Star Trek'te ‘Uhura’ rolünü canlandıran Nichelle Nichols hayatını kaybetti

Nichelle Nichols'ın ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook'tan duyurdu.

Eski menajeri Zachery McGinnis de ölümü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Bayan Nichols, 2015 yılında felç geçirmişti.

Nichelle Nichols, 1960'larda orijinal “Uzay Yolu” serisinde iletişim şefi Uhura rolüyle tanınmıştı. 60'ların ABD'sinde siyah bir kadının dizide önemli görevleri olan bir subayı canlandırması o yıllarda gündem olmuştu. Yıldız gemisi Enterprise'ın köprüsünde Bayan Nichols, amamı erkek olan subaylar arasında göze çarpıyordu. Uhura, siyahların tam eşitlikten yararlanacağı umutlu bir geleceğin örneği olarak, komuta dördüncüsü olarak sunuldu.

Nichols, teğmenlikten komutanlığa terfi eden Uhura'yı 1979 ve 1991 yılları arasında “Star Trek”in altı uzun metrajlı filminde de yeniden canlandırdı.



